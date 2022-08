Superquiz fiammiferi | Livello genio: sarai all’altezza?

Questo Superquiz fiammiferi è riservato ai geni. Se credi di farcela e vuoi metterti in gioco, stai per scoprire se sei un campione.

Questo Superquiz Fiammiferi è adattissimo a chi vuole mettere alla prova il proprio quoziente intellettivo. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

Se non ti sei mai imbattuto in questo gioco con i fiammiferi, sarà ancora più divertente provare a trovare la soluzione. I rompicapo e i test di logica sono un ottimo passatempo per allenare la propria mente. Durante la giornata ci si può dedicare a testare le proprie abilità mentali. Questo superquiz dei fiammiferi non è adatto a tutti perché per risolverlo ci vorrà comunque un’intuizione immediata e geniale.

Ai bambini piacciono molto questi rompicapo ma sono un bel momento di svago anche per gli adulti! Non è necessario stressarti troppo, però avrai a disposizione pochi secondi, attenzione dunque a non andare sotto pressione. Ora concentrati e rilassati, osserva bene la figura in alto: sei in grado di formare 3 quadrati togliendo solo 2 fiammiferi? Provaci subito, ma attento perché dovrai risolvere in 5 secondi!

La soluzione dei Superquiz fiammiferi

Forse hai già sbirciato la soluzione qui sopra e ti sei accorto che non era poi così semplice. Solo un genio poteva riuscirci in 5 secondi!

La figura originale era composta da 8 fiammiferi che formavano 14 quadrati considerando anche quelli esterni che ne racchiudono altri. Dovevi lasciarne solo 3 quadrati rimuovendo solamente 2 fiammiferi. Come potrai vedere dalla soluzione qui sopra, si poteva fare!

Ce l’hai fatta dare la giusta soluzione? Allora sei stato veramente un genio e hai avuto la giusta intuizione in brevissimo tempo. Complimenti! Se invece non sapevi dove sbattere la testa, non preoccuparti, potrai allenarti con altri rompicapo e indovinelli, fino a diventare un campione.

Ora che sai la soluzione del giochetto potrai sfidare amici o parenti e vedremo se loro saranno in grado di fare meglio di te.

The post Superquiz fiammiferi | Livello genio: sarai all’altezza? appeared first on Ck12 Giornale.