Prurito e irritazioni cutanee senza motivo | Controlla subito la lavatrice: l’errore è proprio lì

Uno dei fastidi più grandi e incontrollabili è quello del prurito. Spesso e volentieri, è causato da agenti ben riconoscibili come punture di insetti o situazioni atmosferiche particolari, come l’aria particolarmente secca o l’acqua del mare, della doccia o della piscina troppo calda. Molto spesso la causa è infatti da ricercare nella poca idratazione della pelle, che quindi risulta squamosa e pruriginosa.

C’è però una situazione in cui il prurito non ha apparentemente alcuna causa. In questo caso, corri a controllare la lavatrice e i detersivi: l’errore può essere quotidiano e, se non risolto, può avere anche dure conseguenze.

Prurito: occhio ai detersivi

Innanzitutto, un problema di prurito diffuso può essere causato dal tipo di detersivo usato. Se si usa sempre lo stesso e non si hanno problemi, è sconsigliato provare a cambiarlo, poiché si potrebbe incorrere in ingredienti che scatenano reazioni cutanee sconosciute. Nel caso in cui abbiate effettuato modifiche di questo tipo, quindi, procedete alla lettura degli ingredienti del composto, i modo da capire quali siano quelli potenzialmente scatenanti.

Un altro fattore da considerare è l’efficacia del risciacquo. Un risciacquo approssimativo, infatti, fa permanere del detersivo sulle fibre del tessuto. In questo modo, i tensioattivi saranno direttamente a contatto con l’epidermide per diverso tempo, causando arrossamenti e fastidi. Per verificarlo è sufficiente controllare i vestiti non appena li si raccoglie asciugati: se hanno aloni biancastri e polverosi, potrebbero essere stati risciacquati male.

Allo stesso modo, va controllato anche il cestello della lavatrice. Se presenta ancora delle bollicine o degli addensamenti di schiuma, il risciacquo non è stato affatto efficace. In questi casi, la causa può essere di duplice matrice: da un lato, si potrebbe commettere l’errore di mettere troppo detersivo, rendendo difficile il risciacquo. Dall’altro, ci potrebbero essere problemi a livello della lavatrice, come uno scarico parzialmente intasato o un ricambio d’acqua inefficiente a causa di otturazioni e usure.

In questo caso, la prima cosa da fare è leggere le istruzioni del detersivo per capire quanto ne serve, in base al carico abituale e alla durezza dell’acqua. Nel caso in cui la situazione non cambi, allora si consiglia di chiamare un idraulico o un tecnico della lavatrice, in modo che possa verificare le condizioni dell’elettrodomestico.

