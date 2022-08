“Non fare la samaritana!”: il momento più trash di Alessia Marcuzzi, la rissa che sconvolse l’Italia

Alessia Marcuzzi ha perso l’aplomb in diretta: la rissa televisiva resta un must-watch per ogni appassionato di gossip.

Da qualche settimana la frizzante conduttrice Alessia Marcuzzi ha annunciato il suo addio a Mediaset, rivelando all’affezionato pubblico i suoi progetti nell’emittente pubblica. La bionda mattatrice passerà infatti a RAI 2, dove condurrà in prima serata il nostalgico ma accattivante “Boomerissima“, nuovo format partorito direttamente dalla sue meningi. Lo show avrà probabilmente lo scopo di mettere al confronto il gap generazionale tra i cosiddetti “boomer”, o generazione-x, e l’attuale generazione-z.

L’ambizioso progetto vedrà la luce in autunno, e sembra nato e sviluppato in seguito ad una chiacchierata con il figlio della soubrette, Tommaso. Non si esclude che il figlio d’arte prenderà parte al programma, coinvolgendo magari anche la sua crew di amici. Mentre gli spettatori RAI pregustano in ritorno in prima serata di Alessia dopo una lunga pausa televisiva, noi rispolveriamo una delle risse più epiche che l’hanno coinvolta, reperibile tutt’ora sui principali social.

Alessia Marcuzzi: quella volta in cui lanciò arco e frecce ad Eva Henger

Correva l’anno 2018, ed i principali rotocalchi cartacei e digitali sbattevano in prima pagina il controverso episodio del “canna-gate” durante lo svolgimento de “L’Isola dei Famosi”. Alessia Marcuzzi, al tempo al timone del format, aveva ricevuto una curiosa imbeccata dall’ex pornostar: secondo la diva dell’erotismo, alcuni concorrenti avevano fatto uso di cannabinoidi prima dell’ingresso in Honduras.

Una volta rientrata in studio, Alessia ha invitato Eva Henger a chiarire la sua versione dei fatti, che aveva coinvolto anche Francesco Monte, Filippo Nardi e Paola Di Benedetto. La conduttrice aveva chiesto seccamente in diretta: “Vi ricorderete che Eva Henger ha detto in diretta che Francesco Monte aveva portato della marijuana prima di iniziare l’Isola. In Italia ha detto che con Francesco c’erano altre persone. Non ho coinvolto le persone in Palapa perché le leggi in Honduras sono diverse e non possono difendersi. Voi siete stati coinvolti, qual è la vostra versione?“.

Dopo un’accorata discolpa da parte di Filippo e Paola, era intervenuta un’animata Eva: “Io non ho mai detto gli altri nomi! Striscia mi ha intercettato. All’inizio i nomi sono stati oscurati, ma quando il caso si è gonfiato… Siete voi che continuate a chiedermi. Prima mi dite che non devo parlare, poi mi fate domande…“. La replica dell’ex pornodiva ha indispettito Alessia Marcuzzi, che ha precisato lapidaria: “Ma sei andata ospite in tutte le trasmissioni televisive a parlare di queste cose. Eva non fare la buona samaritana, e dai. Ma de che stiamo a parlare. Tu hai detto la tua verità, io la rispetto, ma non fare discorsi moralisti a me quando io non sono mai stata moralista né con te né con tutti gli altri!“.

La conduttrice ha concluso gelidamente: “Io non voglio applausi. Tu vai dove vuoi a parlare e vai anche troppo. Perdonami, fammi parlare perché questa è la mia trasmissione. Tu poi vai dove vuoi a parlare. Noi non abbiamo mai parlato di questa storia, tu veramente stai fuori di testa! Io ho fatto anche di tutto per essere carina con tua figlia nella scorsa edizione dell’Isola. Quindi questo discorso moralista con me no. Ora sono molto arrabbiata. Non ho parole!“. Nonostante la spumeggiante simpatia e la dolcezza esibita in video, Alessia sembra serbare un caratterino tutto pepe… Ne vedremo delle belle, a breve?

