Jessica Selassié, che botta tremenda | “Lasciatemi in pace”: ultimo avvertimento, sta esplodendo

Sono ore difficili per Jessica Selassié. Quelle parole non lasciano spazio ai dubbi, questa volta la furia è incontenibile

Vincitrice del GF VIP, Jessica Selassié ha sicuramente sfruttato appieno l’esperienza offertole da Alfonso Signorini. Il reality show più spiato d’Italia, infatti, le ha permesso di essere conosciuta dal grande pubblico, che ne ha apprezzato la dolcezza e la profondità. Con le sorelle Lucrezia e Clarissa ha inoltre smontato alcuni dei pregiudizi legati a loro, mostrandosi tutte e tre simpatiche ed autoironiche.

Proprio nel corso del reality show, la vincitrice ha conosciuto Barù Gaetani, di cui si è innamorata. Se all’interno della casa sembrava che stesse per nascere qualcosa, una volta fuori il sogno è finito. Nelle ultime ore, poi, la batosta definitiva: sta crollando tutto.

Jessica Selassié, lui non ce la fa più

Dentro la casa del GF, Jessica Selassié ha fin da subito manifestato un particolare interesse per Barù Gaetani. Nipote di Costantino Della Gherardesca, Barù non si è di certo trattenuto nell’approfondire la conoscenza, lasciandosi anche andare ad abbracci approfonditi e giochini stuzzicanti. Dopo un periodo di conoscenza, però, sembra che Barù si sia schiarito le idee e abbia allontanato Jessica, sostenendo che la loro fosse solo e semplicemente una bella amicizia.

Per lei, accettare questa presa di posizione non è stato affatto facile, ma è stato necessario per poter proseguire nella sua vita e dimenticare il passato. A non aver superato la mancata nascita di un amore, però, sono stati i cosiddetti “Jerù“, cioè tutti i fan della “coppia”. Fin da subito, questi si sono scatenati sui social network condividendo idee, ipotesi e sensazioni in merito alla relazione tra Jessica e Barù, tutti con un’unica speranza: che si fidanzassero.

Questo, però, non è mai avvenuto. Nelle ultime ore, una pagina Instagram dedicata proprio a questo fandom ha pubblicato una storia che li vede come protagonisti, frutto dell’immaginazione di qualche fan. La vicenda, però, per Barù è diventata letteralmente insostenibile e l’ex gieffino non è riuscito a trattenersi dal commentare duramente:

Per Jessica è sicuramente un duro colpo, poiché le parole di Barù riconfermano la sua volontà di chiudere ogni porta a questa storia. Chissà se, dopo questo sfogo amarissimo, i Jerù si calmeranno un po’ o se continueranno a sognare di vederli insieme, innamorati. In quel caso, però, la reazione di Barù potrebbe essere ancora più dura.

