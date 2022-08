gas-serra:-ue,-emissioni-aumentate-rispetto-al-2021-ma-ancora-sotto-i-livelli-pre-covid

Secondo un nuovo studio condotto da Eurostat, nel primo trimestre di quest’anno le emissioni di gas serra nell’Unione Europea sono aumentate rispetto al 2021, ma sono ancora lievemente al di sotto dei livelli pre-pandemici. I dati raccolti parlano di 1.029 milioni di tonnellate di CO2 prodotte dall’UE, +6% rispetto all’anno precedente, appena meno dei 1.035 milioni di tonnellate del primo trimestre del 2019.

Stando a questi numeri, appare sempre più minacciato l’obiettivo dell’UE di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030 e di raggiungere emissioni nette zero entro il 2050.

Gran parte degli incrementi documentati sono da attribuire alla ripresa economica seguita alla paralisi delle attività provocata dalla pandemia.

Nel primo trimestre del 2022 – specifica Eurostat – i settori economici responsabili della maggior parte delle emissioni di gas serra sono stati le abitazioni domestiche (24%), l’elettricità, l’approvvigionamento di gas (21%) e l’industria manifatturiera (20%), seguiti dall’agricoltura (12%) e dai trasporti e stoccaggio (10%). Aumenti delle emissioni di gas serra sono stati registrati in tutti i settori rispetto allo stesso periodo del 2021, ad eccezione delle abitazioni che si sono mantenute allo stesso livello (245 milioni di tonnellate di CO2 eq). Gli incrementi più netti hanno riguardato trasporti e stoccaggio (+21%), estrazione mineraria (+15%) e costruzioni (+11%).

Per quanto riguarda i singoli Paesi, le emissioni nel primo trimestre del 2022 appaiono aumentate in quasi tutti gli Stati membri dell’UE rispetto allo stesso trimestre del 2021, con i soli Paesi Bassi (-9%) e Finlandia (-1%) che hanno fatto registrare una diminuzione. Aumenti significativi delle emissioni nello stesso periodo di confronto sono stati riscontrati in Bulgaria (+38%), a Malta (+21%) e in Irlanda (+20%).

