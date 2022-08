coldiretti:-il-rincaro-del-gas-ha-un-impatto-devastante-sulla-filiera-agroalimentare

La crisi energetica continua a mettere a dura prova le famiglie italiane e la tenuta di diverse aziende del nostro Paese. Con i flussi di gas russo ancora ridotti e lo straordinario aumento dei prezzi (l’energia elettrica sale in media del 138% e il gas del 228%), a vivere un momento di grande difficoltà (e in diversi casi a rischiare la chiusura) non sono soltanto le aziende altamente energivore, ma anche le imprese su cui grava il rincaro generale delle materie prime: dai bar alla distribuzione alimentare, dai trasporti ai 1500 distributori di metano presenti sul territorio italiano (“Ai prezzi attuali rischiamo di vederli scomparire dal mercato”, denuncia il presidente di Federmetano Dante Natali) fino all’industria dell’acciaio, della carta e della ceramica, tutti comparti che stanno chiedendo a gran voce misure urgenti al governo.

Secondo l’analisi di Coldiretti su dati Enea, la produzione agricola e quella alimentare in Italia assorbono oltre l’11% dei consumi energetici industriali totali per circa 13,3 milioni di tonnellate di petrolio equivalenti (Mtep) all’anno. L’esplosione del costo del gas – sottolinea la Coldiretti – ha dunque un impatto devastante sulla filiera, dal campo alla tavola, in un momento in cui con la siccità ha devastato i raccolti con una stima delle perdite pari a 6 miliardi di euro, equivalenti al 10% della produzione. È un mix micidiale che costerà nel 2022 alle famiglie italiane quasi 9 miliardi di euro soltanto per la spesa alimentare, a causa dell’effetto dell’inflazione che colpisce soprattutto le categorie più deboli, secondo l’analisi della Coldiretti, sulla base dei dati Istat sui consumi degli italiani e dell’andamento dell’inflazione nei primi sette mesi dell’anno.

A guidare la classifica c’è la verdura che quest’anno costerà complessivamente alle famiglie italiane 1,97 miliardi in più – sottolinea Coldiretti -, e precede sul podio pane, pasta e riso, con un aggravio di 1,65 miliardi, e carne e salumi, per i quali si stima una spesa superiore di 1,54 miliardi rispetto al 2021.

L’associazione di rappresentanza e assistenza dell’agricoltura italiana sottolinea che l’aumento dei costi sta colpendo duramente l’intera filiera agroalimentare a partire dalle campagne dove più di 1 azienda agricola su 10 (13%) è in una situazione così critica da portare alla cessazione dell’attività ma ben oltre 1/3 del totale nazionale (34%) si trova comunque costretta in questo momento a lavorare in una condizione di reddito negativo per effetto dei rincari, secondo il Crea – Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria.

In agricoltura si registrano infatti aumenti dei costi che vanno dal +170% dei concimi al +90% dei mangimi al +129% per il gasolio ma aumenti riguardano l’intera filiera alimentare con il vetro che costa oltre il 30% in più rispetto allo scorso anno, ma si registra un incremento del 15% per il tetrapack, del 35% per le etichette, del 45% per il cartone, del 60% per i barattoli di banda stagnata, fino ad arrivare al 70% per la plastica, secondo l’analisi Coldiretti.

Nel sistema agricolo i consumi diretti di energia includono i combustibili per trattori, serre e i trasporti mentre i consumi indiretti ci sono quelli che derivano da fitosanitari, fertilizzanti e impiego di materiali come la plastica (4,7 Mtep). Il comparto alimentare richiede invece – continua la Coldiretti – ingenti quantità di energia, soprattutto calore ed energia elettrica, per i processi di produzione, trasformazione, conservazione dei prodotti di origine animale e vegetale, funzionamento delle macchine e climatizzazione degli ambienti produttivi e di lavoro (8,6 Mtep).

“Occorre lavorare per accordi di filiera tra imprese agricole ed industriali con precisi obiettivi qualitativi e quantitativi e prezzi equi che non scendano mai sotto i costi di produzione come prevede la nuova legge di contrasto alle pratiche sleali e alle speculazioni” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che “nell’immediato bisogna intervenire per contenere il caro energia ed i costi di produzione con misure immediate per salvare aziende e stalle e strutturali per programmare il futuro anche con lo sviluppo di alternative energetiche che offre il settore agricolo, dal fotovoltaico su tetti stalle e cascine senza consumo di suolo al biometano”.

L’articolo Coldiretti: il rincaro del gas ha un impatto devastante sulla filiera agroalimentare proviene da The Map Report.