Bonus TV 2022 | Devi muoverti subito: fai questo per ottenerlo

Scattano gli ultimi mesi utili per richiedere il vantaggioso Bonus TV 2022: ecco come richiederlo e gli aventi diritto.

Il progresso tecnologico ci offre un miglioramento rilevante nel panorama dei comfort, anche tra le mura di casa. Da mesi, infatti, è stata diffusa la notizia che il digitale terrestre sta gradualmente adottando il nuovo standard di riferimento trasmissione DVB-T2 – HEVC MAIN 10. Dopo i precedenti incentivi per l’acquisto di nuovi apparecchi, che prevedevano la possibilità di rottamare le TV ormai obsolete entro il 31 dicembre 2021, il Governo ha introdotto nuove agevolazioni rivolte ad una specifica fascia di utenza.

Bonus TV 2022: ecco a chi è destinato ed entro quando inoltrare la richieste

Negli ultimi mesi alcune comunità residenti in montagna hanno segnalato parecchie difficoltà a reperire il segnale del digitale terrestre. Nelle zone montuose, infatti, non è stata garantita la ricezione dei programmi sulle reti in chiaro, e le Istituzioni hanno provveduto a stanziare una somma per favorire l’acquisto di nuovi decoder.

BONUS DECODER 2022 : tale misura prevede un valore massimo di 30 euro, ed agevola l’ acquisto di TV e decoder atti alla ricezione dei nuovi standard DVBT-2/HEVC, operativi a partire dal 2022. Possiamo inoltre usufruirne per l’acquisto di decoder per la ricezione satellitare , inoltrando richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2022 . Il Bonus decoder viene applicato sotto forma di sconto rispetto al prezzo di cartellino del prodotto prescelto, dopo aver effettuato la richiesta al rivenditore di riferimento. Sarà sufficiente presentare il certificato di residenza in Italia , attestando anche una documentazione ISEE annua che non superi il limite di 20.000 euro. Non potrete beneficiare del Bonus qualora un altro familiare appartenente allo stesso nucleo abbia già effettuato richiesta in precedenza.

: tale misura prevede un valore massimo di 30 euro, ed agevola l’ atti alla ricezione dei nuovi standard DVBT-2/HEVC, operativi a partire dal 2022. Possiamo inoltre usufruirne per l’acquisto di , inoltrando richiesta entro e non oltre il . Il Bonus decoder viene applicato sotto forma di sconto rispetto al prezzo di cartellino del prodotto prescelto, dopo aver effettuato la richiesta al rivenditore di riferimento. Sarà sufficiente presentare il , attestando anche una annua che non superi il limite di 20.000 euro. Non potrete beneficiare del Bonus qualora un altro familiare appartenente allo stesso nucleo abbia già effettuato richiesta in precedenza. BONUS ROTTAMAZIONE TV: per quanto riguarda la possibilità di sfruttare i vecchi apparecchi per un nuovo acquisto agevolato, è possibile rendere TV acquistate prima del 22 dicembre 2018. Occorrerà inoltre dimostrare di aver pagato regolarmente il canone RAI. In compenso, non sono previsti limiti ISEE per la validità della richiesta. Il Bonus ammonterà al 20% del prezzo dell’apparecchio scelto, fino ad un massimo importo di 100 euro. Questa misura è volta a favorire un corretto smaltimento dei rifiuti tecnologici obsoleti, incentivando così la tutela dell’ambiente.

Avete davanti gli ultimi mesi per usufruire dei precedenti Bonus stanziati dal Governo: se dovete ancora acquistare TV compatibili, conviene preparare la documentazione richiesta!

The post Bonus TV 2022 | Devi muoverti subito: fai questo per ottenerlo appeared first on Ck12 Giornale.