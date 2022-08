“Allora viva l’ipertensione”. Antonella Viola deride Enrico Letta: sconcertante | Video

“Il termine ‘devianze’ si può usare ma appartiene alla sociologia, non a certe patologie e disturbi quali obesità, anoressia, bulimia, dipendenze da alcol e tabacco”. La professoressa Antonella Viola, ospite in studio a In Onda su La7, critica il post di Giorgia Meloni provocando la reazione stizzita di Guido Crosetto: “Questa è diffamazione, la Meloni parlava di droga e alcol”.

Ma la Viola va oltre. “Io non sono in campagna elettorale e devo dire che è assurda la replica di Enrico Letta“. Il riferimento è al post del segretario del Pd con cui ha attaccato la leader di Fratelli d’Italia: “Io lo penso e lo dico, #VivaLeDevianze”. Talmente surreale da far saltare sulla sedia la Viola: “Se si riferiva alle stesse devianze, che non sono devianze ma patologie a cui si riferiva la Meloni, è come gridare ‘viva l’ipertensione'”. E Luca Telese e Marianna Aprile scoppiano a ridere.

“Viva l’ipertensione”. Antonella Viola contro Letta, guarda il video di In Onda



Crosetto però non la prende alla leggera. “Lei non è in campagna elettorale ma continua. La Meloni si riferiva nel caso specifico a droga e alcol e ha citato un caso specifico, quello dell’Islanda”. Resta l’immagine di una campagna elettorale che a quasi un mese dalle urne sembra aver già sfoderato gran parte dell’arsenale “di fango” dei partiti.