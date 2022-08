alessandra-celentano,-“brutto-rapporto-con-lui”:-confessione-impensabile,-l’ha-fatta-soffrire-tanto

La durissima insegnante di ballo di Amici ha rivelato un dettaglio doloroso del proprio passato. Alessandra Celentano lo ammette: non è stato facile

Storico volto di Amici di Maria de Filippi, Alessandra Celentano è un’insegnante di danza classica. La disciplina che richiede ai propri alunni è sicuramente molta e le sue esigenze non sono mai facilmente soddisfabili. Eleganza, precisione ed educazione sono i suoi pilastri, sia di vita che di insegnamento, che non raramente le causano anche discussioni e litigate con i colleghi, che non la pensano sempre allo stesso modo.

Nel corso di un’intervista, l’insegnante ha rivelato alcuni dettagli del proprio passato da ballerina e della propria vita di sacrifici. Nella sua crescita c’è anche un grande dolore, causato da una difficoltà accettata con fatica: ha sofferto molto.

Alessandra Celentano, che fatica accettarlo

Chi segue Amici di Maria de Filippi fin dalle sue prime edizioni, conosce benissimo il modo di insegnare di Alessandra Celentano. Rigida ed esigente, per lei l’eccellenza non si esprime solo attraverso dei passi di danza eseguiti correttamente, ma anche attraverso una predisposizione fisica e mentale adeguata, dove l’eleganza e l’educazione governano ogni movimento e ogni pensiero. Essenziale, quindi, risulta una dedizione pressoché completa alla danza classica e una conseguente forma fisica adeguata, che per lei non accetta sconti.

Queste idee le hanno spesso causato grandi scontri con altri insegnanti, che la accusano di essere troppo dura nei confronti di certi ragazzi. Nel corso degli anni, però, le sue posizioni non si sono smussate neanche di un millimetro: dura ed esigente, è ormai caratteristica in quel talent show. Nel corso della sua vita da ballerina, anche Alessandra stessa ha dovuto fare i conti con questa disciplina, che ha assaporato già in casa. Come rivelato a Sipario, “L’educazione che ho ricevuto è stata abbastanza rigida, che però è stata fondamentale perché ha fatto capire a me e mia sorella il perché dei sacrifici e che ogni cosa ha il suo momento”.

Anche lei, però, ha avuto una grande difficoltà: lo specchio. “Non mi piacevo mai, volevo sempre di più” ha raccontato, ammettendo di aver avuto momenti molto difficili. “Ricordo che un giorno a lezione, come tutte le mattine, non mi vedevo per niente bene allo specchio, era una di quelle giornate storte dove non riuscivo proprio a guardarmi […]” ha ammesso, parlando di come anche lei abbia sofferto per il suo fisico. “Ad un certo punto, da dietro, mi si avvicinò Elisabetta Terabust, e con tono molto duro mi disse: “Bisogna accettare la realtà”. È stato un grande insegnamento” ha poi concluso.

