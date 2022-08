Test Logica | Sei capace di sciogliere l’ingorgo stradale? 7 auto e 7 secondi

Ti trovi nel traffico e devi sciogliere questo ingorgo stradale in 7 secondi. Risolvi il test logica e dimostra di essere un campione.

C’è un ingorgo stradale pazzesco con 7 auto da sciogliere, sei capace di farlo? Vediamo insieme se riuscirai a cavartela con questo Test Logica, ma attenzione perché avrai solo 7 secondi a disposizione.

Ti sei mai trovato in un ingorgo stradale in città dal quale non riuscivi a uscire? Persino i vigili possono andare in difficoltà in certe situazioni! Visto dall’alto però dovrebbe essere più semplice se sei capace di ragionare in modo logico.

Ami gli indovinelli e i test di logica? Sei nel posto giusto. D’estate ci si può rilassare con un bel libro e una rivista di enigmistica, ma quest’anno più che mai le persone vanno in cerca di giochetti per testare il proprio quoziente intellettivo.Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

Possiamo cominciare, osserva bene la figura in alto: hai 7 secondi per sciogliere il traffico, spostando una sola auto! Provaci subito!

La soluzione del test di logica

Hai già risolto il test di logica e ce l’hai fatta in 7 secondi? Verifichiamo insieme se hai dato la risposta giusta.

Molte persone se sono messe sotto pressione così non riescono nemmeno a concentrarsi. Per loro sono adatti giochi non con tempo limitato, ma dove invece ci si cronometra semplicemente. Per trovare la soluzione di questo test logica, occorreva essere abili solutori.

Guarda di nuovo attentamente la figura in alto. Ci sono 7 auto che costituiscono un ingorgo, ma spostandone solo una potevi scioglierlo. La risposta corretta è l’auto numero 3. Facendo fare retromarcia alla terza auto, quella rossa, tutte le file di macchina scorrono a turno e il gioco è fatto.

Se hai trovato la soluzione in così poco tempo, sei proprio un campione di Test Logica e ora che sai la risposta puoi sfidare amici o parenti e vedremo se faranno meglio di te!

