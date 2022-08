“quel-video…”:-crisanti-va-in-tv-e-infanga-la-meloni,-scoppia-il-caso

Andrea Crisanti ormai è un politico a tutti gli effetti. Lui nei talk è di casa, da due anni il televirologo è sul tubo catodico. E così sta imparando l’arte sinistra di infangare l’avversario politico. Come altro definire le parole pronunciate contro Giorgia Meloni a Controcorrente, il talk show condotto da Veronica Gentili. Di fatto nel corso dell’ultima puntata, ha messo nel mirino la leader di Fratelli d’Italia per il video dello stupro di Piacenza mostrato dalla stessa Meloni sui social.

Premessa doverosa: il video aveva i protagonisti con il volto oscurato, il Pd in passato non si è fatto scrupoli a mostrare immagini cruente sui social solo per portare acqua al proprio mulino. Detto questo, andiamo alle parole di Crisanti: “Io credo che il video mostrato da Giorgia Meloni sia una doppia violenza sulla vittima. Io penso ai familiari di questa donna, così ha subito per due volte la violenza. Credo sia una clip che riguardi solo la magistratura”.

Parole che sembrano un ritornello imparato dalle parti del Nazareno e usato alla bisogna per attaccare la Meloni. La verità è una sola: mostrare le immagini del fallimento della sinistra sul fronte immigrazione e sul fronte sicurezza fa storcere il naso ai maestrini del Pd. Crisanti incluso.