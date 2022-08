Pressione alta che non scende | Non cadere nella trappola dei farmaci: ecco 5 rimedi infallibili

La pressione alta è una condizione patologica che può sfociare in episodi clinici acuti: scopriamo i rimedi per abbassarla senza assumere farmaci.

Oltre 10 milioni di persone lamentano un aumento sistematico della pressione arteriosa: tale fenomeno, conosciuto anche con il termine “ipertensione”, può facilmente condurre a complicanze assai gravi.

Un’elevata pressione sanguigna, infatti, incrementa in rischio di incorrere in eventi cardio o cerebro-vascolari. Non a caso l’ipertensione è associata allo sviluppo di ictus cerebrali e coronaropatie. La soluzione più immediata sembra configurarsi nell’introduzione di una routine farmacologica ad-hoc ma, come spesso ripetiamo, anche le medicine riservano severi effetti collaterali. Scopriamo come arginare l’aumento sistematico della pressione arteriosa, e come mantenerla sotto controllo in modo naturale.

Pressione alta: quando preoccuparsi, e come tenerla a bada senza farmaci

L’ipertensione si configura entro questi parametri: pressione minima >90mmHg e pressione massima >140mmHg. Le principali cause possono essere uno stile di vita sedentario, consumo eccessivo di alcolici e fumo di sigaretta. In altre circostanze, alcune patologie ai reni e al cuore possono favorire la sua comparsa: un check-up medico risolverà in ogni caso i vostri dubbi in merito.

Prima di ricorrere ad una terapia farmacologica atta a ripristinare i valori corretti, possiamo introdurre alcune semplici modifiche nelle nostre abitudini, ed evitare così medicinali invasivi. Prima di tutto occorre combattere la pigrizia, effettuando quotidianamente del moto fisico. Una passeggiata, o venti minuti di attività fisica indoor possono già rivelarsi un toccasana per il nostro organismo. È inoltre consigliabile aumentare il dispendio energetico: molto spesso il sovrappeso si rivela una delle concause più frequenti per lo sviluppo dell’ipertensione. In questa ottica, una dieta ipocalorica si rivela utilissima: bandite quindi dalla tavola il sodio, contenuto in maggior misura nel sale marino, i formaggi stagionati, i dadi da brodo e la carne e il pesce conservati.

Omega 3 e prodotti erboristici: ecco come correre ai ripari in modo naturale

Ecco i 5 metodi per abbassare la pressione in modo del tutto naturale: innanzitutto è consigliabile il consumo di arginina, potassio e magnesio, contenuti in numerosi integratori alimentari.

Via libera anche agli acidi grassi Omega 3, contenuti in particolar modo nel salmone, nello sgombro, semi di lino e chia, pesce spada, acciughe, prezzemolo e semi di zucca. Gli Omega 3 svolgono infatti una funzione ipotensiva, e minimizzano il rischio di patologie cardiovascolari. Riducono inoltre i trigliceridi nel sangue, apportando anche un’azione antinfiammatoria.

Possono infine venire in nostro soccorso anche determinati preparati erboristici, soprattutto quelli a base di aglio, cipolla, betulla, biancospino, ginko biloba, mirtillo, vischio e vite rossa. A questi nutrienti ipotensivi possiamo abbinare anche vegetali drenanti come ananas, betulla, carciofo, equiseto, finocchio e tarassaco. L’avvento della stagione autunnale potrebbe invogliarci a consumare regolarmente tisane fragranti e profumate, dalle indubbie proprietà diuretiche. La natura ci offre sempre un valido auto per contrastare gli scompensi organici: perché non affidarsi ad essa, e sfruttarne i benefici?

