piacenza:-procura-sequestra-video-stupro-a-media,-‘bloccata’-diffusione-social**

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – La procura di Piacenza sta notificato un decreto di sequestro al quotidiano ‘Libero’ e ai siti web Voxnews, Stopcensura e Rassegna Italia che avrebbero diffuso il video sullo stupro che vede come vittima una donna ucraina che sarebbe riconoscibile nei frame registrati con un telefono cellulare. I motori di ricerca ma soprattutto i social network hanno di fatto bloccato quel video su cui ora indaga la magistratura: sia Twitter, che Facebook e Instagram lo hanno oscurato. In particolare per Meta, che controlla sia Facebook sia Instagram, le immagini violano lo ‘sfruttamento sessuale di adulti’.