milano:-gip,-‘arrestato-ossessionato-da-promessa-sposa,-resta-in-carcere’

Milano, 23 ago. (Adnkronos) – “Un’autentica ossessione” per la futura sposa e “nessun pentimento per l’azione commessa”. Sono questi i motivi per cui il gip di Milano Fiammetta Modica ha deciso di convalidare l’arresto in carcere con l’accusa di tentato omicidio per il 36enne originario dell’Eritrea che lo scorso 17 agosto ha accoltellato la “promessa sposa”, 22enne sua connazionale, nei giardinetti in piazza della Repubblica. Un tentato omicidio aggravato dal rifiuto della donna arrivata in Italia a inizio mese dopo essere scappata da un campo di prigionia in Libia, essere stata pochi giorni in un centro di accoglienza a Bari e quindi aver trovato ‘riparo’ nei giardinetti vicino alla stazione Centrale.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dalla polizia, vive in Germania da sei anni e a suo dire avrebbe pagato 15 mila euro per far arrivare la giovane in Europa, ma una volta rintracciata lei non avrebbe più voluto saperne di quel matrimonio combinato dalle famiglie finendo accoltellata più volte al torace; ferite per le quali, dopo un intervento chirurgico, è in prognosi riservata. Dalle dichiarazioni spontanee dell’indagato emerge, si legge nell’ordinanza di convalida, come fosse “particolarmente adirato per il rifiuto della connazionale di seguirlo in Germania, verosimilmente dopo avere anticipato una somma significativa per il suo viaggio”. Non solo: emerge “l’ossessione” per la vittima rintracciata dopo una parsimoniosa ricerca con tanto di foto alla mano.

“Assai allarmante la richiesta avanzata anche in sede di interrogatorio, finalizzata a conoscere se la donna fosse sola o accompagnata durante il suo ricovero ospedaliero, verosimilmente per ragioni di gelosia” scrive il gip che ha accolto la richiesta del pm Grazia Colacicco che sottolinea la sproporzione della reazione dell’uomo “derivato dalla mancata osservanza all’impegno preso e alla promessa di matrimonio, contratta nel paese di origine”.

Viene ritenuta “significativa” l’affermazione del 36enne si volere chiamare la famiglia della ragazza, verosimilmente per convincerla a tenere fede agli impegni assunti, nonostante viva in Europa dove ha “tutti gli strumenti per rappresentarsi l’arbitrarietà della propria pretesa, coltivata per mero senso del possesso o forse per l’investimento fatto per avere una giovane moglie africana”.