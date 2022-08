“Mi hanno rapita perché…”. Scomparsa e riapparsa dopo 9 anni: il caso choc di questa ragazza

Scomparsa e riapparsa dopo 9 anni: è successo in India, dove una bambina – rapita quando era piccola – è riuscita a tornare dalla sua famiglia. Si tratta di Pooja Gaud, la ragazza oggi 16enne di cui si erano perse le tracce il 22 gennaio del 2013. Un uomo e una donna l’avevano adescata davanti alla sua scuola elementare di Mumbai offrendole un gelato. Lo ha raccontato lei stessa, parlando della traumatica esperienza. La coppia – Harry D’Souza e sua moglie Soni – prima avrebbe minacciato la bambina con le armi, poi – dopo averla caricata in macchina – l’avrebbe portata nel Karnataka.

“Ho smesso di andare a scuola. Mi avevano rapita perché volevano un figlio e non riuscivano ad averne uno. Quando Soni è rimasta incinta, le cose per me sono peggiorate notevolmente. Hanno iniziato a picchiarmi e a farmi lavorare”, ha raccontato Pooja alla stampa internazionale. Dopo l’arrivo del primogenito, tanto desiderato, la coppia ha costretto la bambina a trasferirsi con loro a Bombay. “Ero sempre chiusa in casa. A volte mi picchiavano con una cintura, mi prendevano a calci e a pugni. Una volta mi hanno colpito così forte che la mia schiena ha iniziato a sanguinare. Dovevo svolgere i lavori domestici e lavorare anche fuori casa”.

Una notte la ragazza sarebbe riuscita a prendere il telefono dei suoi rapitori: “Ho scritto il mio nome su Youtube e ho visto alcuni video riguardanti il mio rapimento. Nei filmati erano riportati dei numeri di telefono da contattare”. Ad aiutarla, la collaboratrice domestica Pramila Devendra, che conosceva la sua storia. Un giorno l’adolescente è uscita per andare a lavorare sorvegliata dalla domestica. Una volta lontane dall’abitazione, la donna l’avrebbe aiutata a prendere il treno per Mumbai. “Non credevo di poter ritrovare mia figlia. Avevo perso ogni speranza, ma gli dei sono stati gentili con me”, ha raccontato sua mamma tra le lacrime. Il padre invece è morto quattro mesi prima del suo ritorno a casa. Arrestati i due rapitori.