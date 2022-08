il-nuovo-sistema-modulare-di-sedute-poltrona-frau-per-la-nautica-di-lusso

Articolo tratto dal numero di agosto 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

Tra le eccellenze del made in Italy, il settore dell’arredamento occupa una posizione di rilievo. E con i suoi oltre 100 anni di storia, Poltrona Frau è tra i leader di questo comparto. Fondata nel 1912 da Renzo Frau, l’azienda propone soluzioni di alta gamma per la casa e l’ufficio, con l’utilizzo di materie prime d’eccellenza come la Pelle Frau. La ricerca e l’innovazione sono da sempre parte del dna del marchio, che accosta alle tecnologie più sofisticate l’esplorazione delle migliori qualità della pelle.

I tre comparti aziendali di Poltrona Frau

Dal Chester e dalla Vanity Fair passando per Titanio, fino alle recenti collezioni di Jean Marie Massaud e Roberto Lazzeroni, ogni pezzo esprime un’eleganza senza tempo. Oggi l’azienda è suddivisa in tre comparti, ognuno con un progetto specifico. La divisione Residenziale, in collaborazione con i talenti del design contemporaneo, che riporta alla luce pezzi di maestri dimenticati, la business unit Interiors in Motion, che realizza interni per auto, yacht di lusso, treni e aerei con la partnership di brand come Ferrari, Ferretti Yachts, Pershing e Riva. E Custom Interiors, che si occupa di creare sedute per spazi pubblici, negozi e hotel, contando sul contributo di architetti di fama internazionale come Renzo Piano, Frank O.Gehry e Jean Nouvel.

La partnership con Zuccon International Project

Tra i progetti più prestigiosi ci sono il Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, l’auditorium nel Jockey Club Innovation Tower, a Hong Kong, e il Macro Museum di Roma. Di recente, la divisione ha stretto una collaborazione con Zuccon International Project, uno degli studi di design più autorevoli nel mondo nella nautica di lusso. Un accordo che conferma la forte presenza nel settore yachting di Poltrona Frau, dagli anni ‘30 impegnata nella creazione di arredi per imbarcazioni esclusive.

Il sistema di sedute Jacques-Yves

Dalla partnership è nato il sistema modulare e personalizzabile di sedute Jacques-Yves. “Grazie al contributo di Zuccon International Project, vogliamo presentarci al mercato con un prodotto innovativo, pensato per il segmento nautico dei superyacht”, spiega Nicola Coropulis, ceo di Poltrona Frau. I divani si caratterizzano per linee squadrate e dimensioni compatte, per non occupare spazio eccessivo all’interno dell’imbarcazione.

E se la variante indoor è rivestita in Pelle Frau e tessuto, la versione outdoor del divano presenta tessuti resistenti all’acqua. I braccioli e la profondità di seduta sono ridotti al minimo, mantenendo il comfort e l’armonia delle forme mentre i vani di contenimento, preziosi negli interni nautici, sono ricavati all’interno nelle sedute, costituendo un elemento di assoluta novità. La modularità del sistema garantisce infine versatilità nelle configurazioni e si adatta a tutte le tipologie di barche.

L’articolo Il nuovo sistema modulare di sedute Poltrona Frau per la nautica di lusso è tratto da Forbes Italia.