enrico-mentana,-“l’hanno-rifiutato”:-il-no-secco-e-deciso,-colpo-bassissimo-per-lui

Il giornalista ha ricevuto uno dei no più cocenti. La risposta è definitiva, non c’è modo di tornare indietro: delusione per Enrico Mentana

Giornalista e conduttore televisivo molto amato, Enrico Mentana è sicuramente uno dei pilastri dell’informazione televisiva e quotidiana. Il suo stile diretto e sincero spesso e volentieri causa malumori e scontenti, ma proprio per questo è molto apprezzato da una larga fetta di pubblico, che lo sostiene sempre e comunque.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, Enrico Mentana è al lavoro per assicurare ai telespettatori un’informazione completa ed approfondita. Proprio in queste ore, però, ha ricevuto un secco no, che cambia tutti i suoi piani.

Enrico Mentana, proposta bocciata in tronco

Le elezioni politiche del 25 settembre stanno scaldando gli animi di tutti: giornalisti, politici e cittadini chiamati al voto. Gli esponenti dei diversi partiti stanno tentando il tutto per tutto, per convincere gli ultimi dubbiosi. I salotti televisivi sono quindi diventati i loro regni, dove scontrarsi e confrontarsi con gli avversari per mettere in luce i propri punti di forza e le debolezze altrui. In TV, quindi, il confronto elettorale sta infervorando, soprattutto recentemente.

Nelle ultime ore, infatti, Carlo Calenda si è espresso in maniera molto dura in merito allo spazio, a suo dire eccessivo, che la Rai sta concedendo al confronto tra Letta e Meloni. “Vogliono continuare questa stucchevole telenovela Sandra e Raimondo. Oggi scriveremo agli editori e ad Agcom” ha scritto senza alcun problema, lanciando una frecciatina infuocata alla Rai. Non solo lui, però, ha protestato: anche Clemente Mastella si è risentito, per questo eccessivo schieramento.

Per cercare di dare voce a tutti, quindi, Enrico Mentana ha proposto un confronto finale tra i leader dei quattro poli per il 23 settembre, su La7. Sebbene l’idea sembrasse positiva, poiché equa e decisamente definitiva vista la vicinanza con il giorno delle elezioni, il giornalista di La7 ha dovuto ricevere un sonoro rifiuto:

A dare la notizia è Il Messaggero, che annuncia che PD e FDI non presenzieranno all’incontro di La7. Brutto colpo per Enrico Mentana, che quindi non è riuscito a “disinnescare” la bomba che si sta creando in merito ai dibattiti tv. Giorgia Meloni ed Enrico Letta, quindi, si potranno sentire solo da Bruno Vespa il 22 settembre.

