Chiara Ferragni e Fedez, “un ragazzo è morto…”: il video che finisce nella bufera | Guarda

Polemiche sui Ferragnez. I due hanno pubblicato un video che li riprende mentre si trovano su uno dei punti più alti dell’isola di Ibiza. Il tutto grazie a un drone, che ha girato il filmato dall’alto. Il post, però, non ha fatto piacere a tutti i follower di Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo? Solo 24 ore prima del loro video c’è stata la tragedia di Andrea Mazzetto, 30 anni, morto dopo essere caduto in un dirupo per cercare di recuperare il cellulare della fidanzata.

Tra i commenti, c’è chi si è affrettato a ricordare alla coppia la poca delicatezza dimostrata: “Un ragazzo è morto per raccogliere il telefono della ragazza che voleva fare una foto simile, è morto per una foto ad effetto. Mi spiace, vi seguo entrambi ma dovete dare un altro esempio viste le tragedie che stanno succedendo per apparire fighi emulando gli influencer, quindi anche voi!”. Qualcun altro invece: “Poi non hanno le attrezzature per scalare, foto fatta così tanto per le visualizzazioni… questo è il mondo virtuale, pura ostentazione al limite del pericolo“. E ancora: “Insomma stavolta i Ferragnez sono saliti in vetta a Ibiza battendo solo un record, quello dei bassifondi del buon gusto”.

Qualcuno, tra i numerosi follower della coppia, ha sottolineato anche che il video potrebbe spingere altre persone a fare lo stesso. Il rischio di emulazione è dietro l’angolo. Peccato però che, se non si prendono tutte le precauzioni del caso o se non si è accompagnati da esperti, questi scatti è meglio non farli. Il pericolo di incidenti e tragedie è troppo elevato.