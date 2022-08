Calcio: Capello, ‘senza Pogba e Di Maria la Juve ha poca qualità’

Roma, 23 ago. – (Adnkronos) – “La Juventus aveva poca qualità. La mancanza di Pogba e Di Maria, che hanno una certa personalità, ieri si è fatta sentire. E’ una squadra che è stata messa in difficoltà dal gioco della Sampdoria per diverse volte e che ha fatto poco”. L’ex tecnico della Juventus Fabio Capello commenta così la deludente prova dei bianconeri di ieri sera a Marassi. “A centrocampo, dove nasce il gioco, c’è poca qualità – sottolinea Capello a Sky Sport -. La Juve è tornata sui livelli dell’anno scorso e Allegri non può fare altro che attendere il ritorno di questi giocatori per poter esprimere un certo tipo di gioco. Una volta, quando la Juve prendeva palla era padrona del campo, adesso non lo è: c’è poca fantasia”.