Alberto Matano | “Ho provato vergogna”: episodio umiliante, una ferita ancora aperta

Anche i mattatori più navigati della rete ammiraglia RAI possono incappare in spiacevoli disguidi diplomatici. È quanto accaduto al padrone di casa de “La vita in diretta”, il longevo giornalista Alberto Matano. Da poco il conduttore è convolato a nozze con il compagno Riccardo Mannino, suo partner da ben 15 anni. La luna di miele ha avuto luogo nella cornice incantevole dell’isola di Pantelleria, coronando così l’impegnativa scelta dei due novelli coniugi.

A presenziare alla cerimonia è giunta persino l’amica Mara Venier, da sempre sua sostenitrice, nonché altri illustri colleghi. Nel passato, però, le vicissitudini del conduttore non si sono sempre rivelate agevoli, e la sua vita privata è finita nel mirino dell’opinione pubblica: vediamo cos’ha dichiarato in merito.

Alberto Matano confessa il suo disagio e nicchia, ma la provocazione va a segno

Il conduttore lavora in RAI dal lontano 2007, ove si è cimentato nello spazio informativo del TG 1. Ha in seguito alternato ruoli di approfondimento a più leggeri rotocalchi televisivi, cimentandosi anche come opinionista nel dancing-show “Ballando con le Stelle“.

Proprio con la ballerina, e in seguito collega a “La vita in diretta” Lorella Cuccarini sono sorte alcune controversie. La showgirl, infatti, dopo aver appreso del suo mancato rinnovo a fianco del conduttore, avrebbe esplicitato alla redazione di esser stata vittima di un collega maschilista. Le accuse, pur senza un destinatario esplicito, hanno immediatamente proiettato pesanti sospetti su Alberto Matano, difeso comunque da molte colleghe nell’emittente.

Sostenitore attivo del DDL Zan, il conduttore ha sostenuto nel 2021 di esser stato vittima di episodi di omofobia in giovane età. Proprio il suo orientamento sessuale, fino alla recente rivelazione del matrimonio con Mannino, ha creato curiosità pruriginose nel pubblico da casa e tra gli utenti della rete. La giornalista de “Il Messaggero” Ilaria Ravarino nel 2020 ha cercato di far luce circa il suo privato, chiamando in causa l’attore Fabio Canino. All’interprete aveva infatti chiesto a bruciapelo: “Alberto Matano è gay?“, senza ricevere alcuna conferma, né smentita. La sua indagine si estendeva a molti personaggi dello spettacolo, soprattutto alla luce di alcune frecciatine di Mario Adinolfi, che si era spinto a definire la rete ammiraglia “Gay 1”, come riporta “Libero quotidiano”.

L’eloquente assenza di risposta aveva scomodato il conduttore, spingendolo a commentare: “Non amo categorie, etichette, e diffido da chi mette timbri sugli altri. Un individuo va valutato in base all’operato, non al privato!“. Sebbene al momento il conduttore stia vivendo in serenità le sue scelte sentimentali, i pregiudizi patiti in passato restano uno step spinoso del suo privato.

