usa,-il-presidente-biden-ha-firmato-la-legge-sul-clima

Lo scorso 16 agosto il presidente Joe Biden ha firmato l’“Inflation Reduction Act” (IRA), la legge sulla riduzione dell’inflazione che si prefigge di abbassare i costi per le famiglie, contrastare la crisi climatica e rendere più egualitario il sistema di tassazione, “chiedendo alle grandi società di pagare la loro giusta quota”.

Con uno stanziamento di 369 miliardi di dollari da investire in energia pulita, il disegno di legge potrebbe ridurre le emissioni del Paese del 40% rispetto ai livelli del 2005 entro il 2030, molto vicino all’obiettivo di Biden di dimezzare le emissioni entro la fine del decennio.

La firma dell’Inflation Reduction Act segna la fine di un lungo percorso di negoziati tra i democratici. Proposta da Biden nel 2020 con il nome di Build Back Better Act, in origine la legge prevedeva uno stanziamento di 2.000 miliardi di dollari, poi scesi a 555 miliardi, ma si era bloccata in Senato a causa dell’opposizione dei democratici conservatori come Joe Manchin.

Alla fine il provvedimento, ridotto e con il nome di “disegno di legge sulla riduzione dell’inflazione”, è passato alla Camera per soli 220 voti favorevoli contro i 207 contrari, grazie all’inclusione di misure che rendono più accessibile l’assistenza sanitaria e riducono i prezzi dei farmaci da prescrizione (notoriamente

Iper inflazionati negli USA).

“Questo disegno di legge è il più grande passo avanti mai realizzato sul clima”, ha affermato martedì il Presidente Biden. “Ci consentirà di compiere coraggiosamente ulteriori passi verso il raggiungimento di tutti i miei obiettivi climatici, quelli che ci eravamo prefissati quando abbiamo corso”.

L’IRA non limita il ricorso ai combustibili fossili (non lo menziona neanche), ma offre aiuti economici e crediti di imposta sulla produzione e sugli investimenti per pannelli solari, turbine eoliche, pompe di calore, efficienza energetica e veicoli elettrici. Nello specifico prevede di installare 950 milioni di pannelli solari, 120.000 turbine eoliche, 2.300 impianti di batterie a scala di rete.

Per approfondire tutti i dettagli relativi all’Inflation Reduction Act rimandiamo alla scheda informativa pubblicata dalla Casa Bianca, dal titolo “Come la legge sulla riduzione dell’inflazione costruisce un futuro migliore per i giovani americani”.

