Test Aguzza la Vista | Vedi solo fiori? Non barare, vietato zoommare

Se vedi solo fiori, sei lontanissimo dalla soluzione di questo Test Aguzza la Vista. Prova a metterti alla prova seriamente!

Sei pronto a testare le tue abilità? Con questo Test Aguzza la Vista potrai dimostrare quanto vali e se hai davvero una vista acuta. Vediamo come te la caverai.

Sappiamo che il nostro cervello va tenuto in allenamento, perciò gli indovinelli e i rompicapo sono un modo leggero e spensierato per farlo. Sono adatti a tutti, anche a chi crede di essere un po’ in là con l’età e invece scopre di essere un campione.

Ci si può sfidare in compagnia di amici o parenti e occorrerà avere un cellulare a disposizione per puntare un countdown. Questo test è un po’ difficile, tuttavia avrai solo 10 secondi per risolverlo. Sarai tu il migliore? Scopriamolo subito.

Sai cosa sono i macarons? Si tratta dei dolcetti tipici francesi, fatti come i nostri baci di dama. Non ci crederai ma ce ne sono ben 4 nella figura in alto. Prova a scovarli tutti i 10 secondi se ci riesci!

La soluzione del test

Nella figura in alto erano presenti molti fiori e foglie tutte colorate. Forse gli occhi ti si sono intrecciati in questi 10 secondi, ma avresti dovuto trovare i 4 macarons nascosti.

Come potrai vedere dalla figura della soluzione qui sopra, i macarons erano di colore diverso ed erano mimetizzati tra fiori e foglie. Ci voleva proprio una vista da lince per trovarli tutti!

Quei dolcetti erano piccoli e forse hai barato, zoommando la figura e setacciando con gli occhi tutto il disegno. Se ci sei riuscito senza trucchetti in 10 secondi, sei proprio un fenomeno. Nella vita i dettagli non ti sfuggono e sei un amante dei particolari che fanno la differenza.

Se invece non ce l’hai fatta, forse avresti avuto bisogno di maggior tempo a disposizione e anche solo qualche secondo in più ti avrebbe fatto comodo. Dovrai continuare ad allenarti per diventare più veloce, così potrai sfidare tutti

