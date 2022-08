Rompicapo Cervelloni | 5 secondi per risolvere: vuoi ancora provarci?

5 secondi per risolvere e una vita per difenderti dalla figuraccia che farai, se non ci riesci! Ci provi lo stesso?

Se ti piace la geometria non basterà, perché dovrai essere anche appassionato di matematica per risolvere in pochissimo tempo questo Rompicapo Cervelloni. Vuoi ancora provarci?

Se ti trovi in compagnia potresti coinvolgere amici o parenti per vedere chi riuscirà a risolvere per primo. Sarà bello passare un momento insieme e testare il proprio quoziente intellettivo. Se invece sei da solo, potrai cimentarti nella risoluzione in pace con più concentrazione.

Procurati un cellulare e imposta subito il countdown di 5 secondi, avrai solo questo tempo limitatissimo per risolvere il rompicapo. La mente viene stimolata ogni giorno da ciò che vediamo, facciamo e ascoltiamo. Ogni tanto occorre prendersi qualche momento di puro svago e i rompicapo sono la soluzione che fa al caso tuo. Questo indovinello potrebbe farti impazzire se non sei molto pratico di numeri, vediamo come te la cavi.

Osserva bene la figura in alto: sai trovare il numero misterioso mancante in 5 secondi? Provaci subito!

La soluzione del rompicapo cervelloni

Se sei arrivato fin qui significa che hai già trovato la soluzione. Il tempo che avevi era davvero pochissimo perciò complimenti! Vediamo però se hai trovato la soluzione corretta.

Nella figura erano rappresentati 4 rombi, suddivisi in 4 rombi con all’interno dei numeri. I numeri non erano casuali ma se sei un cervellone te ne sarai reso conto immediatamente. I rombi nascondevano un’operazione con il risultato, partiamo dal primo: in alto il 7 X 6 in basso = 42, scritto nei due rombi laterali.

A seguire, con lo stesso ragionamento erano replicati gli altri rombi, perciò nell’ultima figura geometrica mancava lo 0 (zero), perché 5 X 2 = 10! Ce l’hai fatta in 5 secondi, sei il numero uno dei cervelloni!

Se invece ci hai impiegato più tempo, dovrai allenarti per diventare più rapido. Giocare coi rompicapo è divertente anche per ragazzi e bambini che spesso risultano più ingegnosi degli adulti! Allenati ancora e potrai sfidare tutti senza problemi, sarai di sicuro il migliore.

