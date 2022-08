Nota marca di gelato ritira i suoi prodotti | Pericolo contaminazione: non mangiarlo assolutamente

Häagen-Dasz

Una amatissima marca di gelato ha annunciato una contaminazione dei propri prodotti. Ritiro su larga scala: potrebbero essere pericolosi

Soprattutto durante i mesi estivi, il gelato diventa un grande protagonista delle merende di tutti, grandi e piccoli. Fresco, dolce e saporito, ognuno ha i propri gusti preferiti: c’è chi predilige la frutta e chi, invece, è un vero fan delle creme e dei sapori pieni e profondi. Per comodità, spesso e volentieri si sceglie di comprarne qualche scorta casalinga, in modo da averne sempre a disposizione senza doversi recare quotidianamente in gelateria.

Nelle ultime ore, però, una nota marca produttrice di gelato ha ritirato dal mercato un suo prodotto, tra i più amati: l’allarme è di contaminazione. Se lo avete comprato, non mangiatelo assolutamente: è pericoloso.

Gelato confezionato: contaminazione con ossido di etilene

Sebbene molti preferiscano tenere in casa i gelati confezionati come coni o biscotti, in realtà una delle soluzioni più diffuse è quella del gelato sciolto “già pronto”. Si parla quindi di quelle vaschette con uno o due gusti da avere pronti all’occorrenza quando si ha voglia di una merenda più sfiziosa, da guarnire con delle praline di cioccolato o della panna montata. Nelle ultime ore, però, Häagen-Dasz ha ritirato alcuni suoi prodotti dal mercato.

Si tratta delle vaschette da 460 ml di gelato alla vaniglia, prodotte nello stabilimento di Tilloy Les Mofflaines in Francia. Come indicato sul proprio sito ufficiale e sul Ministero della Salute, il problema sarebbe la presenza di tracce di ossido di etilene. “Chiunque abbia acquistato il gelato, a scopo precauzionale, dovrà riportare la confezione acquistata al punto vendita” specifica il Ministero.

Già l’anno scorso, un lotto di gelato NUII era stato ritirato dal mercato a causa della presenza di farina di semi di carrube. Questa volta, però, si tratta di una sostanza tossica potenzialmente cancerogena. L’ossido di etilene, o ossirano, è infatti usato nell’industria petrolifera e in ambito medico per sterilizzare gli strumenti. Nella filiera alimentare, invece, è un disinfettante e conservante.

Il pericolo maggiore riguarda l’inalazione, che può causare convulsioni, problemi alla vista, mal di testa e, nei casi più gravi, ictus e coma. Degli studi, però, riportano gli stessi rischi anche per l’ingerimento. In Unione Europea, l’ossido di etilene è stato vietato come pesticida, anche se continua a essere usato nelle materie prime d’importazione. Massima allerta quindi per questo gelato confezionato: non mangiarlo assolutamente.

