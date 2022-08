“Ho solo una certezza”: parole pesanti quelle di Giulia Salemi | Pierpaolo fatto fuori completamente

L’amata showgirl Giulia Salemi lo confessa una volta per tutte: le sue certezze sono cambiate, ecco a chi si affida adesso.

La giovane showgirl e influencer Giulia Salemi ha sfruttato con profitto la sua visibilità nel reality per antonomasia, cercando di spiccare gradualmente nel mondo dello spettacolo. Durante la terza edizione del “GF Vip” Giulia ha ricevuto il suo battesimo del fuoco televisivo, e ha ritentato la sorte nel sesto appuntamento con lo show di Alfonso Signorini. Proprio durante la permanenza nella casa più spiata d’Italia, Giulia Salemi ha trovato l’amore nel 2021, legandosi a doppio filo allo showman ed ex velino Pierpaolo Pretelli.

La relazione tra i due sembra procedere a gonfie vele, e la coppia ha persino investito in un elegante appartamento nel cuore di Milano, dove condividere in tutto agio la loro intimità. Se Pierpaolo ha sfruttato l’estate per lanciare il suo one-man-show, Giulia ha brillato sul palco del “Giffoni“, e tornerà presto in Mediaset con il suo beauty-talk “Salotto Salemi“. I due ex gieffini stanno mietendo grosse soddisfazioni professionali, e la loro storia incanta tutt’ora milioni di giovani follower. Il passato di Giulia, però, non si è sempre rivelato rose e fiori, come descritto nel suo libro “Agli uomini ho sempre preferito la cioccolata“. La sua infanzia e adolescenza sono infatti state costellate da episodi di bullismo ed emarginazione, come confessato anche al portale “Superguida TV”.

Giulia Salemi e le nuove consapevolezze: ecco cosa le ha insegnato il dolore

L’influencer ha sfruttato l’esperienza nei panni di scrittrice come valvola di sfogo per le tante ferite accusate durante l’infanzia: le sue origini persiane l’hanno spesso posta nel mirino di commenti razzisti e sprezzanti. Giulia ha infatti dichiarato: “Con questo libro ho voluto trarre la somma di quello che mi è successo da quando sono piccola ad oggi per poter iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Penso che alcune cose non si possono raccontare tramite un’intervista o un post su Instagram o un tweet di poche righe (…). Nel libro ho raccontato cose molto personali di cui mi sarei vergognata in passato a parlarne perché non ero ancora pronta per farlo. Ho svelato dei lati inediti di me che non avevo mai mostrato neanche nella casa del Grande Fratello. E’ stato un po’ come andare dallo psicologo…”.

Ha poi ripercorso le sue disavventure sentimentali, spiegando la sua strategia di sopravvivenza alle delusioni amorose: “ E poi ho voluto raccontare degli amori sbagliati ma soprattutto delle disavventure sentimentali. Ho scritto questo libro adottando un linguaggio ironico anche se le mie fan mi hanno confessato di aver riso ma anche di aver pianto leggendo il libro. Si sono emozionate perché mi sono aperta come mai avevo fatto prima. Ogni capitolo ha un risvolto positivo perché il mio intento è spronare e indurre alla riflessione.

“Gli uomini vanno e vengono…”: Giulia Salemi spiega la sua strategia

Il cibo è sempre stato per me una valvola di sfogo. Sai, gli uomini vanno e vengono, portano gioia ma anche dolore. La cioccolata invece è una delle poche certezze della mia vita, mi regala gioia e mi strappa il sorriso. Se un uomo non può dare felicità, almeno ci pensa la cioccolata.”.

Se la storia con Pierpaolo sembra filare liscia come l’olio, sembra che Giulia abbia in ogni caso il suo piano B in caso di rottura… Non sono i diamanti i migliori amici di una donna, ma una golosa razione di cioccolata!

