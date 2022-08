Guendalina Tavassi | “Non permetterti mai più!”: rissa in diretta, cadde in una trappola diabolica

L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi non si è mai trattenuta. Guendalina Tavassi contro Barbara d’Urso, la storica discussione in diretta

Sebbene sia conosciuta da diversi anni, per Guendalina Tavassi l’Isola dei Famosi è stata sicuramente un grande palcoscenico. Con il fratello Edoardo, infatti, ha potuto farsi conoscere ancora più nel profondo, con i propri pregi e i propri difetti. Ciò che sicuramente ha stupito tutti è il legame con il fratello, che ha conquistato il pubblico e fatto emozionare i telespettatori.

Nella sua vita, però, Guendalina Tavassi si è fatta conoscere anche per il suo carattere frizzante e pepato. Storica una litigata con Barbara d’Urso, dove volarono parole molto pesanti: ecco cosa successe.

Guendalina Tavassi e Barbara d’Urso: “È una trappola”

Nel lontano 2011, Barbara d’Urso conduceva ogni giorno Pomeriggio Cinque, dove ospitava i volti principali del gossip del momento. Tra interviste, chiacchiere e rivelazioni, la sua era sicuramente una delle trasmissioni più seguite del periodo. Nella puntata del 31 marzo, ospiti in studio erano Guendalina Tavassi, Ilaria Natali, Pietro Titone e Giordana Sali.

A un certo punto, Barbara d’Urso ha annunciato che avrebbe telefonato in diretta la madre di Remo Nicolini, ex compagno di Guendalina Tavassi. La sorella di Edoardo, quindi, è esplosa completamente di rabbia: “Grazie Barbara, grazie. Avevamo stabilito di non parlare della mia vita privata ma… grazie. Me ne vado. Questa è una trappola!” ha urlato, contro la conduttrice. Secondo quanto emerso, infatti, sembra che la Tavassi avesse chiesto di non parlare di queste questioni così private, richiesta che la D’Urso avrebbe diciamo “aggirato” senza troppi problemi.

La conduttrice, però, non si è lasciata di certo intimorire da questa accusa pesante. Barbara D’Urso, quindi, è esplosa e ha chiesto alla Tavassi di portarle rispetto, poiché più vecchia di lei. “Sono le prime volte che vai in televisione, mi auguro per te che ci andrai ancora a vita. Quindi se vuoi continuare ad andare in tv impara ad ascoltare le persone” le ha detto, con un tono arrabbiato e secco. “C’è una cosa che non ammetto: dirmi, andando via e girando il sedere alle telecamere, che questa è una trappola. Non permetterti mai più!”.

La litigata è stata sicuramente epocale e, ancora oggi, sembra che tra Guendalina Tavassi e Barbara D’Urso non scorra buon sangue. C’è da dire, però, che su una cosa la conduttrice aveva ragione: a distanza di nove anni, Guendalina è ancora in TV.

