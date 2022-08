Test Logica | Ti piacciono gli uccelli? Risolvi in 10 secondi se riesci

Questo Test logica è dedicato agli amanti della matematica. Se credi di farcela in 10 secondi, sei il benvenuto.

Non potevano mancare gli uccelli con i numeri misteriosi per un Test Logica stravagante. Sarai in grado di trovare la soluzione in 10 secondi?

Quando ci sono i quiz a tempo, molte persone vanno nel panico. Come agli esami di maturità quando si osserva continuamente l’orologio, per controllare quanto tempo rimanga a disposizione. Il countdown però serve alla nostra mente per dare ordine, rigore e velocità.

Il nostro cervello sarà quindi obbligato a ragionare intuitivamente e al volo. Spesso capitano errori grossolani proprio a causa del poco tempo a disposizione. È bello rilassarsi e divertirsi, testando il proprio quoziente intellettivo, ma qui più che altro ti occorrerà ragionare logicamente e matematicamente. Avrai solo 10 secondi a disposizione perciò punta il countdown per testare la tua velocità! Sei pronto per cominciare? Vediamo come te la cavi. Osserva bene la figura in alto e concentrati: trova la soluzione dell’ultima operazione con gli uccelli. Veloce, hai solo 10 secondi!

La soluzione del test logica

Ti sono bastati 10 secondi? Il test logica era un po’ complesso, per questo ora scopriamo se hai dato la risposta corretta.

Osserva di nuovo la figura in alto. Ci sono 3 operazioni matematiche create con gli uccelli di cui conoscevi unicamente il risultato. Confrontandole velocemente, avresti dovuto per logica risolvere la quarta. Vediamo se hai abbinato ad ogni uccello, il giusto valore numerico.

La papera era il numero 7, l’uccello arancione era il numero 5 mentre il corvo era il numero 8. Abbinando questi numeri, il risultato dell’ultima operazione è 25. Se hai trovato sul serio la soluzione in 3 secondi, hai una dote innata in questo tipo di quiz! Probabilmente i giochi matematici sono proprio nelle tue corde! Se invece non ce l’hai fatta, dovrai continuare ad allenarti e dovrai rispolverare i calcoli mentali.

10 secondi erano pochi, ma sufficienti per trovare la soluzione. In ogni caso in altri rompicapo potrai avere più tempo a disposizione. Ora che sai la soluzione, puoi proporre questo test agli amici e sifdarli!

