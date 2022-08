terremoto-in-sicilia,-epicentro-a-giuliana:-“evento-strano”,-l’analisi-dell’ingv

Un terremoto di magnitudo 4.2 è stato registrato dalla rete sismica nazionale alle ore 06:52 italiane di oggi, 21 agosto 2022. L’epicentro è stato localizzato a 1 km da Giuliana in provincia di Palermo, al confine con la provincia di Agrigento, con ipocentro a una profondità di circa 4 km. “Non si registrano danni a persone o cose e monitoriamo gli eventi in sinergia con la Protezione Civile”, ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Giuliana Francesco Scarpinato.

L’evento sismico “non è stato di forte intensità e ha avuto una breve durata, ma abbiamo avviato ugualmente verifiche per danni a case isolate, perchè si tratta di un evento sismico strano che non è stato avvertito dalla popolazione nelle zone dell’epicentro, ma in quelle vicine nell’Agrigentino. Addirittura anche a Sciacca”, ha spiegato all’agenzia Italpress il dirigente generale del Dipartimento di Protezione Civile in Sicilia, Salvo Cocina.

La pericolosità sismica di questa area “è considerata media. Terremoti anche più forti di quello avvenuto oggi sono possibili per quanto la probabilità che si verifichino, ovvero la frequenza, non è particolarmente alta”, riferisce l’Ingv. Dal Catalogo parametrico dei terremoti italiani emerge, nota l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, che l’area epicentrale del Terremoto di questa mattina è circa 20 chilometri a Est dell’importante sequenza sismica del 1968 nel Belice che coinvolse il medio e basso bacino del fiume Belice tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo, per una superficie di circa mille chilometri quadri. L’evento di magnitudo più forte, di magnitudo stimata Mw 6.5, avvenne il 25 gennaio 1968: i paesi di Gibellina, Poggioreale e Salaparuta, in provincia di Trapani, e Montevago, in provincia di Agrigento, furono quasi totalmente rasi al suolo, con effetti valutati di grado X della scala Mercalli. La pericolosità aumenta verso ovest, proprio nell’area epicentrale della sequenza sismica del 1968 nel Belice. Negli ultimi anni la sismicità in quest’area della Sicilia meridionale non è stata molto frequente. In particolare un evento sismico molto vicino all’epicentro di questa mattina di magnitudo 3.6 è stato segnalato il 5 agosto 2019.