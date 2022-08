“So’ deluso, l’avevo pure votato”. Andrea Crisanti, spiazzante confessione politica: ora è tutto chiaro… | Video

“So’ delusa, l’ho pure votato alle Europee”. Andrea Crisanti, virologo e candidato del Pd alle prossime elezioni politiche, ascolta basito le dure critiche di Matteo Renzi contro la sua linea rigorista. La polemica era scoppiata qualche giorno fa e a In Onda, su La7, infilano il dito nella piaga riproponendo il video in cui il leader di Italia Viva replica a Enrico Letta.

“La gestione di Crisanti era impostata sull’allarmismo, non voleva le chiusure all’inizio ma per tutto il 2021, secondo me eccessive”, spiegava Renzi sui social. Crisanti ascolta scuotendo il capo. “Se Letta vuole sapere quali sono le differenze tra me e lui sulla pandemia gliele spiego subito – continuava l’ex premier -. Lui e il suo partito volevano continuare a stare con Conte, Arcuri e l’esercito russo, io ho portato Draghi, Figliuolo e la svolta”.

“Professore, si aspettava il fuoco amico di Renzi sulle sue posizioni?”, chiede Marianna Aprile a Crisanti, in collegamento con La7. Dopo l’amara ammissione di Crisanti sui suoi trascorsi politici, Crisanti precisa: “Nessuno ha mai voluto chiudere tutto, ma non scordiamoci che non avevamo vaccini e quindi l’unico modo per limitare il numero di morti era incrementare controlli e distanziamento sociale. Io ho voluto creare una rete di sorveglianza per poter aggredire il virus all’inizio e impedire i lockdown. Io sono contro i lockdown, se nell’agosto 2020 avessimo implementato la rete di tracciamento che io chiedevo non avremmo poi avuto gli altri lockdown”.