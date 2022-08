roberto-farnesi-in-lacrime:-“un-dolore-insopportabile”,-confessione-a-cuore-aperto

Roberto Farnesi é l’attore amatissimo di Rai 1 che sta facendo commuovere tutti. Le sue parole a cuore aperto toccano l’anima.

Roberto Farnesi é pronto a farci sognare ne Il Paradiso delle Signore ma per il momento ha fatto commuovere davvero tutti. Scopriamo insieme la sua confessione a cuore aperto.

L’attore toscano é nativo di Cascina e ha sorprendente 53 anni, appena compiuti a luglio. La prima volta che é stato acclamato dal pubblico (soprattutto quello femminile) é stato grazie al ruolo in Centovetrine, soap italiana di Canale 5 ambientata a Torino.

Per lui poi è stata un’escalation di successo tra fiction e tv nelle quali il pubblico ha potuto vederlo in diverse vesti. Negli ultimi anni è un protagonista de Il Paradiso delle Signore, la soap opera tutta italiana, targata Rai 1. Mentre stiamo per rivederlo all’opera nel salone di bellezza più famoso di Rai 1, l’attore ha rilasciato alcune interviste davvero strappalacrime, commuovendo tutto il pubblico. Scopriamo insieme le sue parole.

Roberto Farnesi: “Ha pensato a me”

Le sue parole a cuore aperto cominciano così:

Mi ha lasciato serenamente. Avevamo un rapporto strettissimo e mamma sapeva quanto io fossi legato a lei in modo speciale

Farnesi sta parlando di sua madre, appena a mancata. Le sue parole hanno suscitato tanta commozione nel pubblico e l’attore si è lasciato andare ad una confessione speciale d’amore per sua madre. Farnesi era legatissimo a lei e come tutti, non si può dire di essere mai preparati in alcun modo alla perdita dei propri genitori.

L’attore toscano ha raccontato di non aver mai lasciato il set proprio per rispetto a sua mamma che era la fan numero uno de Il Paradiso delle Signore. Nonostante gli impegni lavorativi, Farnesi é stato accanto alla madre assieme ai suoi fratelli, fino all’ultimo nella sua casa.

Mia mamma sapeva che avrei sofferto davvero tanto per la sua perdita: si è preoccupata per me fino all’ultimo. Mi consola il fatto che noi quattro figli siamo stati con lei fino all’ultimo, nella sua casa, proprio come desiderava

Grazie all’amore della sua famiglia, Farnesi sta trascorrendo questo periodo con serenità e intanto continuano le riprese della soap di Rai 1, che lo impegneranno mentalmente a distrarsi per qualche attimo dal dolore.

