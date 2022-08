Quiz | Gioca coi fiammiferi! Devi muoverne solo uno: trova l’operazione giusta

Con questo quiz tutti sapranno di che pasta sei fatto. Prova a dare la soluzione in pochi secondi, gioca coi fiammiferi!

Questo quiz dei fiammiferi non ti darà tempo per riflettere, dovrai essere una scheggia. Vediamo insieme quali sono le regole per risolverlo.

Se sti piace risolvere indovinelli e quiz in pochissimi secondi, sei nel posto giusto. Sono tantissime le persone appassionate di indovinelli e rompicapo e ce n’è davvero per tutti i gusti. A partire dal livello di difficoltà, si possono trovare giochi per bambini fino ad arrivare a quelli più complessi per menti davvero geniali.

I rompicapo e i test di logica sono uno svago ma servono anche per allenare la propria mente. Ora è arrivata l’estate e sotto l’ombrellone ci si può dedicare a testare le proprie abilità mentali. Questo quiz dei fiammiferi è adatto a tutti perché per risolverlo ci vorrà comunque un’intuizione immediata. Avrai solo 3 secondi per risolvere quindi punta il countdown e fai un bel respiro. Osserva bene la figura in alto: crea un’operazione corretta spostando 1 solo fiammifero. Provaci subito!

La soluzione del quiz coi fiammiferi

Se sei arrivato a leggere fin qua probabilmente hai già trovato la soluzione. Oppure ti sei scervellato ben oltre 3 secondi e non hai la minima idea di come fare, vediamo insieme la risposta corretta.

L’operazione creata con i fiammiferi aveva un risultato sbagliato: 5 + 9 = 9. Per creare un’operazione dal risultato corretto avresti dovuto spostare un solo fiammifero! Come puoi vedere dalla soluzione in verde qui sopra 6 + 3 = 9, togliendo il fiammifero dal 9 e aggiungendolo al 5!

Forse è stato un giochetto da ragazzi o forse non avevi idea di come fare. Ce l’hai fatta a dare la giusta soluzione in 3 secondi? Allora sei stato veramente un genio e hai avuto la giusta intuizione in brevissimo tempo. Complimenti! Se invece non sapevi dove sbattere la testa, non preoccuparti, potrai allenarti con altri rompicapo e indovinelli, fino a diventare un campione.

Potrai partire dai rompicapo e indovinelli più semplici, magari quelli dai 10 secondi in su. Piano piano diventerai una scheggia e sfiderai chiunque!

