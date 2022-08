paura-d’amare,-al-pacino-e-michelle-pfeiffer-carini,-felici-e-contenti

PAURA D’AMARE

La 5 ore 21.10

Con Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Hector Elizondo. Regia di Garry Marshall. Produzione USA 1991. Durata: 2 ore

LA TRAMA

Lui fa il cuoco in un ristorante. Lei la cameriera. Si amano, ma esitano a portare la storia fino in fondo. Lui ha un passato che gli pesa (è stato in carcere) e un presente che lo mette in agitazione (è divorziato con due figli). Lei è reduce da una serie di delusioni sentimentali. In forza di un sentimento che si fa sempre più forte finiranno per superare ogni remora. Vivranno finalmente felici e contenti.

PERCHE’ VEDERLO perchè è forse il miglior film di Garry Marshall all’indoamni dal boom di “Pretty woman”. Anche qui Garry ci dà dentro colle carinerie (i personaggi sono più giovani e attraenti che nella commedia di Terence Mc Nally). Ma i due protagonisti girano al meglio specialmente la Pfeiffer in un ruolo diversissimo dai suoi soliti (in teatro Frankie l’aveva fatta Kathy Bates!!!). E interno a loro (in cucina e fuori) una sugosa banda di comprimari (Elizondo, Nathan Lane e Kate Nelligan).