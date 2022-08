Lulù Selassié, “Siamo solo amici” | Un dettaglio la sbugiarda spudoratamente. È sotto gli occhi di tutti

Nelle ultime ore, Lulù Selassié ha rivelato una bella amicizia con un noto volto della musica. I dettagli, però, dicono tutt’altro: beccato in pieno

All’interno del GF VIP, Lulù Selassié ha conosciuto Manuel Bortuzzo, ex promessa del nuoto rimasto paralizzato dalla vita in giù a causa di uno scambio di persona che gli è costato un proiettile nel collo. I due si sono conosciuti e innamorati, non senza qualche difficoltà soprattutto dalla parte di lui: dopo qualche timore iniziale, però, l’amore è scoppiato con fervore.

Nonostante le premesse fossero delle migliori, una volta finito il reality i due ragazzi non son riusciti a resistere e la coppia è scoppiata. Per Lulù, però, si è subito diffuso un gossip con un noto volto della musica, che lei ha declassato come “amicizia”. I dettagli, in realtà, rivelano ben altro: l’hanno beccato tutti, in pieno.

Lulù Selassié e Deddy: cosa c’è sotto?

Qualche settimana fa, Lulù Selassié ha pubblicato su Instagram delle fotografie fatte allo specchio di un bagno sconosciuto ai suoi fan. I più attenti, però, hanno indagato e hanno scoperto di chi fosse: si tratta della casa di Deddy, cantante torinese uscito da Amici20. Già durante il GF VIP, Lulù e le sue sorelle parlavano di lui e del suo talento, dicendo che in quell’edizione era il loro preferito. Immediatamente, sono scoppiati i gossip che li davano come la nuova coppia del momento.

La gieffina, però, ha voluto spezzare i sogni dei suoi fan sul nascere. In una storia di Instagram, infatti, ha spiegato che lei e Deddy sono solo amici e che lui è il suo “fratellino”. La notizia ha diviso i suoi fan: da un lato c’è chi sostiene che si debba smettere di pensare che se un uomo e una donna si avvicinano sia solo ed esclusivamente per amore. Dall’altro, però, c’è chi non crede a questa teoria: alcuni, infatti, hanno notato che Deddy mette il like solo ad alcune foto di Lulù, quelle in cui è più bella.

Comunque forse Lulù non se ne è accorta ma Deddy praticamente mette like solo a te (e nelle foto in cui sei bona, non ai paesaggi) e non alle altre due sorelline selassie. Magari porello ci voleva provare e l’hai friendzonato in questa maniera barbara 🤣 #fairylu — zanettelucia (@zanettelucia1) August 20, 2022

Secondo i più attenti, quindi, Lulù con quelle parole su Instagram ha letteralmente friendzonato il cantante, che invece stava provando a lanciarle messaggi ben chiari. Cosa nascondono i due ragazzi? Non ci resta che attendere e scoprire se questa “amicizia” fiorirà in altro.

