GF VIP, dichiarazione minacciosa | “Ho un conto da saldare con lui”: la questione è ancora aperta

Manca poco al GF VIP 7, ma si prevedono già fulmini e saette. Le sue parole non lasciano dubbi: c’è già tensione tra loro due

Se è vero com’è vero che i reality show come il Grande Fratello si compongono anche e soprattutto di liti e discussioni, è raro che queste inizino prima del reality stesso. Nelle ultime ore, però, il clima del prossimo GF VIP si sta facendo molto teso. Sebbene Alfonso Signorini e la redazione abbiano annunciato ben pochi concorrenti, la situazione sembra già piuttosto succulenta.

Le parole della showgirl non lasciano spazio ad alcun dubbio e lanciano l’amo verso quella che, si prevede, sarà una delle prime discussioni: ecco chi riguarda e cosa sta succedendo.

GF VIP, Orietta Berti lo ammette

Tra le poche certezze in merito alla prossima edizione del GF VIP c’è lei, Orietta Berti. La cantante prenderà il posto di Adriana Volpe e, per la prima volta, ricoprirà il ruolo di opinionista a fianco di Sonia Bruganelli. Il pubblico è molto curioso in merito a questa nuova, inedita, coppia: andranno d’accordo o scateneranno ire e litigate? Sul fronte dei concorrenti, invece, uno dei pochi nomi certi è quello di Giovanni Ciacci, lo stilista e curatore d’immagine dei VIP.

Proprio tra i due, però, c’è un retroscena piuttosto piccante che potrebbe scatenare dure discussioni. Nel 1999, Giovanni Ciacci doveva portare ad Orietta Berti i vestiti previsti per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Questi abiti, però, non le arrivarono mai. Pochi giorni fa, la cantante ha svelato di accusarlo in prima persona e di non avere un bel ricordo di lui. “Doveva portarmi gli abiti a Sanremo ma li ha persi in treno. Mi ha creato un danno, ho un conto da saldare con lui!” ha ammesso.

In realtà, sembra che Giovanni Ciacci durante quel viaggio fu derubato. Lui e Don Lurio, vennero addormentati con uno spray entre si recavano a Sanremo e subirono un furto: il delinquente si portò via anche gli abiti di Orietta Berti. Con i suoi, si persero anche quelli di Anna Marchesini, che quell’anno era ospite del Festival. Sebbene questa vicenda non sia colpa di Giovanni Ciacci in prima persona, sicuramente Orietta Berti non farà a meno dal ricordargliela: il confronto sarà acceso. Non ci resta che attendere e vedere come proseguiranno le cose: Alfonso Signorini la sfrutterà per mettere un po’ di pepe già alle prime puntate?

