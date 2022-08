calendario-pirelli-2023,-emma-summerton-firma-“love-letters-to-the-muse”

MILANO (ITALPRESS) – “Love Letters to the Muse” è il titolo del Calendario Pirelli 2023 che presenta gli scatti di alcune delle modelle più famose al mondo, fotografate da Emma Summerton a New York e Londra.

Il concept del Calendario Pirelli 2023 è incentrato sulle Muse, personaggi immaginari e archetipi che hanno ispirato la fotografa per tutta la sua vita. E’ un omaggio a tutte le donne che hanno ispirato l’artista, da sua madre a cantanti, attrici, artiste, scrittrici, attiviste, pittrici e molte altre.

«Fin dall’inizio del mio percorso con la fotografia sono sempre stata guidata da chi è la Donna nella mia immagine”, spiega la fotografa australiana che ha realizzato gli scatti per la 49a edizione di The Cal in tre giorni di intenso lavoro a New York a giugno, seguiti da una giornata a Londra a luglio. “Da dove viene? Dove vuole andare? Chi ama? Come ama? Cosa la guida? Come si immagina al mondo? – prosegue – Come immagina se stessa nel mondo? Prima pongo queste domande a me stessa, poi le proietto nella storia che sto cercando di raccontare o nell’emozione che spero di trasmettere. L’intenzione è quella di portare lo spettatore ad aprire la mente e sognare con me”.

«Ho notato il lavoro di Emma Summerton – afferma Marco Tronchetti Provera, Vice Presidente Esecutivo e Amministratore Delegato Pirelli – perchè i suoi scatti rappresentano un mondo onirico e magico, ricchissimo di colori e fantasia. E poichè viviamo in un’epoca in cui il reale e l’irreale si incontrano con sempre maggiore frequenza, è sembrata l’artista perfetta per interpretare questo momento e allo stesso tempo dare un grande contributo all’eredità del Calendario Pirelli».

Modelle protagoniste del Calendario: Adwoa Aboah, Adut Akech, He Cong, Cara Delevingne, Ashley Graham, Bella Hadid, Karlie Kloss, Precious Lee, Lila Moss, Sasha Pivovarova, Emily Ratajkowski, Ginevra van Seenus, Lauren Wasser, Kaya Wilkins. A novembre la presentazione.

