Bonus Asilo Nido, fai subito | Sostegni fino a tremila euro: occhio al momento della richiesta

Oggi come oggi, le famiglie hanno nuove necessità rispetto a quelle di qualche anno fa. Se prima uno dei due genitori stava a casa a curare i figli, solitamente la donna, oggi entrambi i genitori lavorano a tempo pieno e, di conseguenza, c’è bisogno di nuovi servizi per la cura della prole. Arrivano quindi gli asili nidi a rispondere a questo bisogno, ma c’è un dettaglio: il costo.

Per sostenere le famiglie in questa necessaria ed inevitabile spesa, il governo ha pensato ed approvato il Bonus Asili Nidi. Questa manovra consente un vero e proprio sospiro di sollievo economico per i genitori di figli piccoli, ma c’è un dettaglio: bisogna sbrigarsi assolutamente.

Bonus Asilo Nido: bisogna muoversi

Dal primo agosto sino al 31 dicembre 2022, i genitori di bambini piccoli possono richiedere il Bonus Nido. Si tratta di un contributo che va a sostegno proprio di tutti coloro i quali hanno l’esigenza di rivolgersi presso questi giardini d’infanzia: ne hanno diritto tutti, a prescindere dal proprio Isee. Questo, però, contribuirà a determinare l’importo che il singolo nucleo famigliare riceverà, che avrà un importo diverso a seconda quindi della preesistente situazione famigliare ed economica.

Per Isee fino a 25mila euro, il bonus può arrivare sino a 3mila euro con rate da € 272.72 per undici mesi. Con un reddito fino a 40mila euro, il bonus è invece di €2500. Nel caso in cui questo superi i 40mila euro, il bonus è di €1500. Può fare richiesta qualsiasi genitore abbia i requisiti necessari, cioè che paghi la retta dell’asilo. Nel caso in cui la retta venga pagata alternamente dal padre e dalla madre, entrambi possono richiedere il bonus, specificando il numero di mensilità pagate da ognuno.

Per fare domanda, si deve inviare una richiesta telematica sul servizio disponibile sul sito dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Una volta effettuato l’accesso con lo Spid, si deve selezionare la voce “Bonus nido e supporto domiciliare“, dove si inseriscono i propri dati e i documenti necessari ad attestare l’iscrizione e la frequenza del figlio al nido. Per fare richiesta, è fondamentale affrettarsi: il Bonus è infatti ad esaurimento budget e, per questo motivo, è sempre meglio muoversi con un certo anticipo in modo da assicurarsi di averne diritto.

