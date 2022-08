Antonella Elia | “Non voleva assolutamente”: lui era durissimo, le ha condizionato la vita

La showgirl ha rivelato alcuni dettagli molto difficili del proprio passato. Antonella Elia ha sofferto molto a causa sua

Showgirl torinese dal carattere ironico e spontaneo, Antonella Elia è sicuramente una delle personalità più irriverenti del panorama televisivo italiano. A Temptation Island ha fatto vedere tutti i lati di sé, dai più istintivi ai più profondi e, da quel momento, sicuramente il pubblico ha saputo comprenderla ancora di più.

Nella sua vita, però, non è stato sempre tutto rose e fiori. Nel corso di un’intervista per il Corriere della Sera, Antonella Elia ha rivelato alcuni retroscena molto pesanti della propria vita passata: ha sofferto incredibilmente.

Antonella Elia, il padre era severissimo

Nata e cresciuta a Torino, Antonella Elia ha dovuto fin da piccola fare i conti con il dolore. Sua madre è infatti morta quando lei aveva solo un anno e il padre, invece, è mancato quando lei ne aveva quattordici in un drammatico incidente stradale. Con lui è mancato anche Paolo Barison, ex calciatore del Napoli, mentre Gigi Radice si salvò. La sua infanzia e adolescenza è stata però molto dura.

Fin da piccola, infatti, Antonella Elia sognava di diventare un’attrice e una ballerina: sognava infatti di fare danza classica. Suo padre, però, non le ha mai permesso di studiarla. Era un uomo molto severo, condizionato forse da essere un genitore da solo e dalla sua provenienza meridionale, secondo la Elia. “Non voleva assolutamente che frequentassi dei maschi. Provai ad andare ai boy scout ma mi tirò via anche da lì” ha raccontato al Corriere la showgirl.

Dalla prima elementare sino alla seconda liceo, quindi, Antonella Elia è andata a scuola dalle suore Domenicane. La showgirl racconta quegli anni come pesanti: “Le suore non erano il posto giusto per essere stravaganti. Ho sempre però avuto voti molto bassi in condotta. Ero sola, talmente tenuta al guinzaglio che non frequentavo altri bambini“. Dopo la morte del padre, Antonella Elia è stata affidata a Paola, con cui è andata a vivere a Pinerolo, nel Torinese.

Da quel momento in poi la sua vita ha preso una svolta ed Antonella Elia è riuscita a imboccare la propria strada, arrivando in televisione e sulle passerelle più importanti. Nelle sue parole e nei suoi ricordi, però, rimane indelebile il segno di quell’infanzia dolorosa, che sicuramente influisce molto nel modo in cui oggi Antonella vive ed è.

