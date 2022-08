Rosario Fiorello, doloroso retroscena | “Pensavano mi approfittassi di lui”: parole pesantissime

Il mattatore è finito al centro della discussione in seguito ad alcune dichiarazioni molto delicate. Rosario Fiorello l’ha fatto soffrire

Comico, conduttore e attore amatissimo, Rosario Fiorello negli anni ha fatto sognare moltissime persone. La sua carriera è iniziata come animatore nei villaggi turistici, dove si è fin da subito distinto per la sua simpatia e poliedricità: il passaggio alle radio prima e alla televisione poi è stato spontaneo.

Negli ultimi anni l’abbiamo amato a fianco di Amadeus durante i suoi Festival di Sanremo, ma Fiorello nella sua vita non ha portato solo gioie e allegrie. Un noto volto dello spettacolo, infatti, ha rivelato un doloroso retroscena: ha sofferto e non poco.

Rosario Fiorello, il suo peso non era indifferente

Rosario Fiorello è nato in una famiglia eclettica ed artistica. Suo fratello è il famosissimo Beppe Fiorello, attore dalla voce e dalla profondità uniche. Sua sorella Catena, invece, è scrittrice, autrice e conduttrice televisiva italiana. Ognuno dei tre fratelli Fiorello, quindi, è riuscito a fare dell’arte il proprio lavoro. Nati a Catania da una famiglia normalissima, han saputo credere nei propri sogni al punto da riuscire a emergere, tutti e tre.

Beppe Fiorello, però, nel corso di un’intervista per Il Messaggero ha rivelato alcuni dettagli dolorosi sul proprio passato. L’attore si trova oggi in un periodo molto intenso, dal punto di vista lavorativo: “ In attesa di tornare in tv con una bellissima serie, ancora top secret, ho già pronto un nuovo film dietro la cinepresa” ha rivelato. Dietro a questo successo, però, c’è moltissimo lavoro, sia pratico che psicologico.

Avere un fratello come Rosario, infatti, è da un lato una fortuna ma dall’altro una difficoltà. Beppe è infatti il fratello minore del mattatore di Rai1 e non sempre avere sulle spalle la sua ombra è stato facile. Beppe ha ammesso di essere molto spesso stato vittima di pregiudizi, che sostenevano che la sua fama fosse semplicemente dovuta al cognome. “I pregiudizi più netti che ho subito riguardavano il fatto di essere il fratello di Rosario” ha ammesso, togliendosi qualche sassolino dalle scarpe. “Qualcuno pensava che avessi fatto l’attore approfittando del suo successo, ma questo preconcetto mi ha corazzato”.

Sicuramente, quindi, per Beppe e Catena non è stato facile emergere nelle proprie professionalità. Oggi sono però artisti affermati nel proprio settore: Beppe, infatti, ha ancora un sogno, quello di partecipare al cinema italiano di serie A, quello di prima fascia.

