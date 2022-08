Pavia: ferì ragazzo in sparatoria in centro, estradato per tentato omicidio

Milano, 20 ago. (Adnkronos) – E’ arrivato nella tarda serata di ieri allo scalo aereo di Roma Fiumicino il 29enne di origine albanese, Agusti Markvukaj, estradato dopo l’arresto dello scorso 9 marzo richiesto dalla procura di Pavia per il reato di tentato omicidio aggravato commesso, “per futili motivi”, la sera di sabato 19 febbraio 2022, in corso Strada Nuova nel pieno centro della città, contro un connazionale di 19 anni.

Le indagini della squadra Mobile della questura di Pavia, coordinate dal sostituto procuratore Andrea Zanoncelli e dirette dal procuratore Fabio Napoleone, “avevano consentito di acquisire tempestivamente gravi e incontrovertibili indizi di colpevolezza” nei confronti del cittadino estradato, il quale aveva esploso più colpi di arma da fuoco nei confronti del connazionale, procurandogli “gravissime lesioni”.

Il 29enne si era poi dato alla fuga, ma le indagini, “concertate anche con il servizio di cooperazione internazionale di polizia di Roma e dell’omologo ufficio in Albania”, hanno permesso di rintracciarlo in un paesino della provincia di Lezha e arrestarlo su ordine internazionale. Dopo la notifica del provvedimento di cattura, per il ragazzo si sono aperte le porte del carcere Regina Coeli di Roma.