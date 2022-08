negli-usa-i-dirigenti-non-temono-la-recessione,-ma-licenziano-lo-stesso.-il-sondaggio-pwc

Ma quale recessione?

Un nuovo sondaggio di PwC pubblicato giovedì ha rilevato che i leader aziendali temono di più gli hacker che l’inflazione e la recessione. Gli intervistati inoltre mettono la crescita in cima alle loro priorità, ma la metà di loro ha affermato di voler pianificare o implementare licenziamenti o blocchi delle assunzioni.

Il sondaggio condotto su 722 dirigenti statunitensi ha rilevato che solo il 30% pensa che la recessione sia un serio rischio per la propria azienda e l’83% ha affermato che sta concentrando la propria strategia aziendale sulla crescita, nonostante la crescente minaccia di venti contrari all’economia.

Più licenziamenti e blocchi alle assunzioni

Tuttavia, il sondaggio ha rilevato che la percentuale di dirigenti che stanno adottando misure per bloccare o ridurre la propria forza lavoro è maggiore rispetto a quelli che hanno effettivamente paura della recessione. Il 50% degli intervistati sta riducendo o sta pensando di ridurre l’organico, mentre il 44% sta revocando le offerte di lavoro o pianificando di farlo.

Il divario tra questi numeri è un altro segno della confusione attuale del mercato del lavoro con, da un lato, i licenziamenti che aumentano e dall’altro i dati che rivelano un numero elevato di offerte di lavoro e un ritorno ai tassi di disoccupazione pre-pandemia.

Mentre alcune aziende si sono espanse eccessivamente negli ultimi anni, e potrebbero essersi spaventate durante le Grandi Dimissioni, molte stanno ancora lottando per attrarre e trattenere persone con le competenze necessarie per stare al passo con la tecnologia.

Un mercato del lavoro a due facce

Fa tutto parte di quello che Bhushan Sethi, uno dei leader globali di PwC, chiama il “paradosso del mercato del lavoro”, contro cui i suoi clienti aziendali stanno lottando. “È una dicotomia”, dice. Molte aziende stanno attraversando un cambiamento nel mix complessivo di forza lavoro, il che significa che “le aziende stanno giocando in attacco e difesa” quando si tratta della loro strategia per attrarre e trattenere i talenti.

I risultati sono sorprendenti perché evidenziano gli sforzi dei dirigenti per mantenere i talenti specializzati ma allo stesso tempo ridimensionare la dimensione della forza lavoro. Circa il 70% degli intervistati sta rendendo permanente il lavoro a distanza nei ruoli in cui è fattibile. Si tratta di un’opzione molto richiesta dai lavoratori, dopo più di due anni di lavoro da casa con più flessibilità. Inoltre, il 64% sta aumentando la retribuzione per i dipendenti e il 62% sta ampliando le tutele per la salute mentale.

I dirigenti hanno risposto ad altre domande sulla situazione del mercato del lavoro. Per esempio, metà dei dirigenti (52%) ha affermato di voler prendere in considerazione un’acquisizione così da ottenere l’accesso ai talenti necessari, poiché ha affermato che stava pianificando di istituire il blocco delle assunzioni. E mentre il 49% ha affermato di incoraggiare i dipendenti che hanno recentemente lasciato le loro aziende a rientrare – probabilmente per colmare la carenza di talenti – quasi la stessa percentuale (46%) ha affermato di ridurre le offerte per attirare nuovi assunti.

Cosa temono di più i dirigenti

I risultati arrivano in un momento in cui le segnalazioni di licenziamenti o minacce di tagli di posti di lavoro crescono in tutti i settori, dalle startup tecnologiche sostenute da venture capital ai giganti aziendali come Walmart e Ford, il tutto mentre i dati sugli stipendi di luglio hanno sfidato i timori di una recessione e hanno facilmente superato le aspettative, restituendo un tasso di disoccupazione a livelli pre-pandemici.

Quindi, se l’economia non è in cima alla lista, quali sono le maggiori preoccupazioni dei dirigenti? Mentre l’acquisizione e la fidelizzazione dei talenti sono ancora viste come un rischio (il 38% degli intervistati lo ha indicato come un rischio), altri sembrano altrettanto temuti. Il 40% ha affermato che gli attacchi informatici frequenti rappresentano un rischio serio.

Per concludere, il 34% ha indicato come rischi l’aumento dei costi dei prodotti e le interruzioni della catena di approvvigionamento e il 31% ha citato l’attuale contesto normativo o l’inflazione. La recessione è scesa al settimo posto, appena al di sopra di questioni come i cambiamenti della politica fiscale e le relazioni tra Stati Uniti e Cina e il Covid-19.

