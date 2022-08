meteo,-mario-giuliacci-confessa:-“estate-finita”,-dove-arriva-l’inferno

Subito dopo Ferragosto, il maltempo si è scatenato in Italia e in particolare al Centro Nord, dove sono stati registrati violenti nubifragi. Tra raffiche di vento a 140 chilometri all’ora e temporali molto forti, gli ultimi giorni sono stati complicati: in Toscana ci sono stati anche due morti a causa del maltempo, entrambi colpiti da alberi abbattuti dal vento. Il colonnello Mario Giuliacci ha pubblicato un video con le previsioni per i prossimi 10-15 giorni.

Innanzitutto la notizia è che per quest’estate non sono previste ulteriori ondate di caldo, o almeno non lunghe come le precedenti. Prevarranno, invece, le fresche temporalesche correnti atlantiche, con la fine “ufficiale” dell’estate che è prevista per il 31 agosto. Ma quali sono le novità di rilievo per le prossime due settimane? “La recente ondata di caldo è già terminata al Centro Nord – ha dichiarato Giuliacci – e terminerà a breve anche al Sud, entro domenica. Le massime per il restante periodo saranno quasi ovunque attorno ai 30 gradi”.

Al Sud arriverà però una nuova ondata di caldo, seppur modesta: “Sotto ai 35 gradi, tra il 27 agosto e il 2 settembre”, ha specificato Giuliacci. I temporali proseguiranno al Nord anche a fine mese, mentre nelle regioni meridionali inizieranno a partire dal periodo compreso tra il 23 e il 27 agosto: insomma, l’estate sta davvero finendo, dopo il grande caldo degli scorsi mesi.