meteo:-lombardia,-tempo-soleggiato-e-temperature-stabili

Milano, 20 ago. (Adnkronos) – Da domani e per la prossima settimana si registra una graduale espansione di un’area di alta pressione in quota che dall’Atlantico si sposterà sulla Penisola Iberica e quindi sul Mediterraneo favorendo giornate stabili e soleggiate anche sulla Lombardia. Lo rende noto l’Arpa nel suo bollettino meteo regionale.

Domani, domenica 21 agosto, cielo in pianura sereno, in montagna poco nuvoloso salvo addensamenti sui crinali di confine nella notte. Precipitazioni assenti, sebbene non esclusi locali e occasionali deboli rovesci su prealpi orientali. Temperature minime e massime stazionarie, minime tra 16 e 20 gradi, massime tra 29 e 32 gradi. Lunedì ovunque sereno, o al più a tratti nubi irregolari in montagna. Piogge assenti, temperature minime e massime stazionarie, venti ovunque deboli, orientali in pianura, da nord in montagna.