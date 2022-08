Hai installato pannelli fotovoltaici? La notizia che è uscita non ti farà piacere

L’aumento del costo delle bollette e la crisi climatica sta portando molte persone a passare ai pannelli fotovoltaici. L’ultima news fa però preoccupare

L’inverno 2021/2022 ha sicuramente messo a dura prova molti cittadini italiani. La pandemia ha causato infatti una crisi economica non da poco, portando molte persone a perdere il lavoro o a vederlo ridimensionato. La guerra in Ucraina, poi, ha causato una crisi energetica senza precedenti, che ha portato le bollette di luce e gas ad impennarsi vertiginosamente.

Per questo motivo, molte persone hanno deciso di passare ai pannelli fotovoltaici, che sfruttano il sole per produrre energia. Nelle ultime ore, però, una rivelazione sta mettendo in crisi tutto: è bufera.

Pannelli fotovoltaici: “È una truffa”

L’idea che sta dietro ai pannelli fotovoltaici è in realtà semplice: trasforma l’energia solare in elettricità. Il primo progetto è nato nel 1839, quando Endmond Becquerel ha scoperto che taluni materiali producevano scintille elettriche quando venivano colpiti dalla luce solare. Questa proprietà, chiamata poi “effetto fotovoltaico”, poteva quindi essere sfruttata: le prime celle fotovoltaiche vennero create a fine Ottocento. Oggi, i pannelli fotovoltaici decorano molti tetti delle case di qualsiasi città o paese del mondo: in questo periodo in cui il gas costa tantissimo, installarli equivale per molti a pianificare un futuro più sereno.

Il progetto di installazione dei pannelli fotovoltaici ha un costo non indifferente che, di media, si aggira intorno ai €15.000. Quando si prende questa decisione, però, si fa una scelta per il futuro: il risparmio sulle bollette sarà infatti annuale e l’effettiva convenienza di questo lavoro è misurabile in una decina d’anni. Chi, oggi come oggi, investe i suoi risparmi in questo lavoro, lo fa con un obiettivo specifico: assicurarsi un futuro più sereno e prevedibile in cui eventuali ulteriori crisi, energetiche o politiche, non potranno più avere tale peso sull’economia famigliare.

Nelle ultime ore, però, Gonzalo Lira, un reporter, ha raccontato di aver avviato per due anni un progetto di pannelli solari in Cile. Le sue rivelazioni sono sconcertanti e mettono in crisi tutti quelli che hanno investito del denaro in questo progetto:

1. Gonzalo Lira: “Ho avviato un progetto di pannelli solari in Cile lavorandoci due anni. Posso dire inequivocabilmente che l’energia solare è una truffa completa. I pannelli solari non durano nemmeno la metà della durata della vita pubblicizzata e sono estremamente fragili.” — Chance 🤺 Giardiniere 🔞 (@ChanceGardiner) August 14, 2022

La situazione si fa quindi intricata: è davvero una perdita di soldi? Non ci resta che attendere nuovi studi a riguardo.

