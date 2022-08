costumi-da-bagno,-non-fare-questo-errore-nel-lavaggio:-potrebbero-rovinarsi-per-sempre

Sono tra i capi più usati dell’estate e, per questo motivo, è fondamentale saperli curare bene. Ecco cosa non fare mai nel lavaggio dei costumi da bagno

Durante l’estate, si mettono via i pantaloni lunghi, le giacche e le scarpe per lasciare spazio a costumi, magliette leggere e ciabatte. Chi vive vicino al mare, inoltre, ha la fortuna di poter andare a fare il bagno anche tutti i giorni: i costumi diventano quindi uno degli indumenti più usati.

Proprio per questo motivo, però, è fondamentale sapere come prendersene cura e come lavarli, al fine di farli durare per molti anni. Soprattutto se si tratta di costumi costosi e di qualità, è fondamentale non fare questi errori: potrebbero rovinarli per sempre.

Lavare i costumi da bagno: mai in lavatrice

Innanzitutto, si deve cercare di investire su dei costumi di qualità, soprattutto se si prevede di usarli molto. Quando si vive vicino al mare, oppure quando ci si appresta a fare vacanze lunghe, acquistare pochi costumi ma di buona fattura è una garanzia di successo: saranno sicuramente comodi e pratici per ogni attività, sportiva o di relax.

Non appena finisce la giornata di mare o di piscina, è fondamentale lavarli subito. Soprattutto se si vai in piscina, non lavarli è un errore madornale: il cloro, infatti, potrebbe ingiallirli irrimediabilmente. Per questi risciacqui giornalieri, si può optare per dell’acqua dolce fresca o fredda e del detersivo delicato, per lavaggi a mano. Quando si vuole fare un lavaggio più approfondito, si può optare per un ammollo in acqua tiepida con un cucchiaio di bicarbonato. In questo modo, il costume si ammorbidirà e lo sporco inizierà ad andare via, come le impurità come la sabbia. Successivamente, strofinate le zone più sporche con il sapone di Marsiglia e risciacquatelo con acqua fredda e aceto: questo ravviverà i colori e preserverà gli elastici del costume.

Nel caso sia pieno di sabbia, potete optare per un lavaggio approfondito con il bicarbonato di sodio. Rivoltate il costume e cospargetelo con questo detergente, poi inserito in un sacchetto di plastica, chiudete ed agitate: il bicarbonato avrà un’azione abrasiva che rimuoverà i granelli più facilmente. Dopo questi prelavaggi, si può optare per un lavaggio approfondito sempre a mano. I costumi, infatti, non andrebbero mai messi in lavatrice: questo metodo risulta troppo aggressivo per questi tessuti e, soprattutto, per gli elastici e i colori delicati.

The post Costumi da bagno, non fare questo errore nel lavaggio: potrebbero rovinarsi per sempre appeared first on Ck12 Giornale.