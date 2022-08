“C’è sempre una fidanzata…”. Giuliano Ferrara, quello che pochi hanno notato nel video di Ruberti

Il video rubato di Albino Ruberti, ex capo di gabinetto di Roberto Gualtieri a Roma, fa ancora parecchio discutere. Nel filmato choc lo si sente urlare e litigare con due persone: “Io li ammazzo. Devono venire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto. A me non me dicono ‘io me te compro’. Se devono inginocchià davanti”. Adesso a commentare la furiosa discussione avvenuta a Frosinone è Giuliano Ferrara, fondatore ed ex direttore de Il Foglio, il quotidiano che ha pubblicato il filmato: “Roma è anche la sua decadenza epigrammatica, parolacciara, emozionalmente disturbata. Che volete, non vedo scandalo vero nel minacciare di conseguenze apocalittiche, alzato il gomito, su una digestione magari lenta in Ciociaria, un commensale irriverente”.

Ferrara, però, sottolinea un dettaglio del video in particolare: la presenza di Sara Battisti, consigliera regionale del Pd e compagna di Ruberti. Nel filmato la si sente mentre cerca di riportare alla calma il compagno. “C’è sempre una fidanzata che “basta, amore” e risolve tutte cose – scrive Ferrara -. Ci vedo un esemplare notturno e periferico della famosa Italia alle vongole che tanto dispiace alla gente che piace”.

Alla fine, nell’articolo di Ferrara si legge: “Qualcuno dovrà pur domare l’Ama e i comitati contro l’inceneritore, e se vengono a mancare gli amministratori guappi, bè, saranno sostituiti da gente in polpe, sperando non sia tutta chiacchiere e distintivo, come ne “Gli intoccabili”. Per evitare di apparire corrivi, facciamo dunque i ginevrini, comportiamoci bene, anzi benissimo, e vedrete che i bus passeranno ogni tre minuti, sui marciapiedi si potrà fare il picnic, la corruttela sarà solo un ricordo, le buone maniere l’eterno presente della città eterna”.