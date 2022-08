Arisa e la vacca: gli sconcertanti auguri dell’ex Vito Coppola per i suoi 40 anni | Video

Tanti i commenti di auguri per Arisa, che oggi ha compiuto 40 anni. Uno però ha attirato l’attenzione sui social più di tutti gli altri. Si tratta del messaggio dedicato alla cantante dal suo ex partner Vito Coppola. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show di Rai 1 da cui sono usciti vincenti. Dopo una relazione durata qualche mese, alla fine i due si sono detti addio.

A parlare della fine della relazione è stata la stessa Arisa in un’intervista al settimanale Oggi: “Sono in convalescenza, dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”. Di tutt’altro tipo il post che Coppola ha voluto dedicare alla sua ex per il compleanno.

In particolare, il danzatore ha pubblicato un video datato 24 dicembre 2021 in cui lo si vede in uno dei momenti trascorsi insieme all’artista. La clip mostra l’ex coppia mentre si trova per strada intenta ad osservare dei buoi al pascolo. Il testo a corredo del post recita: “A metà strada “tra” Eboli e Pignola. Uno dei momenti più random e belli, che custodisco gelosamente. Questa foto e questo video sono secondo me tra i più significativi e rappresentativi. “Eh già, che bello essere provinciali! È ad oggi un privilegio.” Tu sai già tutto. Io so già tutto. L’importante è questo, e nessuno potrà e dovrà mai capire. Tanti auguri a Te, che sei il pane. Buon compleanno a Te, che hai un’anima bianca come la neve, limpida come l’acqua e fresca e leggera come l’aria. “Sei un dono della natura”. “Grazie cuore mio”: la risposta di Arisa.