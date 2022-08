zara-dice-basta-ai-resi-gratuiti-negli-usa,-ma-non-per-motivi-ambientali

Le grandi aziende di abbigliamento Zara, Boohoo, Uniqlo, Next e Sports Direct hanno annunciato – per ora solo negli Stati Uniti – che addebiteranno agli acquirenti la restituzione degli articoli acquistati online. Non è molto – la commissione di Zara è di soli 2,30 dollari a capo – ma può diventare davvero molto per chi fa tanti acquisti e soprattutto tanti resi, nella malsana abitudine di utilizzare questo servizio come un camerino di prova. L’approccio psicologico verso lo shopping online pare dunque esser destinato a mutare drasticamente, al venir meno di un prerequisito considerato tale da molti. La ragione per cui alcuni dei principali rivenditori di moda stanno decisamente cambiando idea è essenzialmente finanziaria e non etica. “Gli acquirenti hanno abusato della politica dei resi gratuiti”, è la posizione delle aziende in questione, al punto che i costi associati all’elaborazione dei resi stavano mangiando i profitti stessi. Il passo falso è scattato pare in pandemia, quando i consumatori si sarebbero abituati all’idea di “ordinare 1000 per poi confermare 200”, magari semplicemente perché si ordinano varie misure dello stesso capo.

Altri elementi hanno poi esasperato il fenomeno: pensate alle possibilità che un reso gratuito genera in un appassionato di Instagram, sia esso un influencer o qualcuno che aspiri a diventarlo. Secondo un sondaggio del 2019 il 9% degli acquirenti britannici ha ammesso di aver acquistato articoli solo per pubblicarli una volta su Instagram prima di restituirli. Soltanto negli Stati Uniti, un reso di un capo low cost spesso finisce in discarica, ovvero 2,6 milioni di tonnellate di merci rese che generano 15 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica ogni anno. Le abitudini di acquisto irresponsabili e l’incapacità di comprendere l’impatto ambientale del trattamento dei capi d’abbigliamento come “usa e getta” sono in parte responsabili, ma lo sono anche le taglie spesso inaffidabili di molte aziende di moda. Quando la vestibilità di una determinata taglia varia tra gli articoli, è difficile non voler partecipare al bracketing (scattare più foto dello stesso soggetto). Sono in molti a sostenere che i rivenditori devono fare un lavoro migliore nel fornire dimensioni accurate e coerenti, magari espandendosi in prove virtuali e disponendo di modelli più rappresentativi se vogliono frenare questa abitudine.

Ciò a cui molti non pensano è cosa succede effettivamente a tutti i vestiti che vengono restituiti. Questo è un processo che richiede tempo e denaro, quindi la maggior parte va sprecata. Molti produttori non possono permettersi di rispedire gli articoli nel paese di origine (di solito in Asia) con costi di trasporto alti come in questo momento, in alcuni casi sette volte maggiori rispetto ai primi giorni della pandemia; oppure non hanno accesso alla manodopera necessaria per controllare, pulire, riattaccare bottoni, ripiegare, aggiungere nuove etichette e inserti di cartone, riconfezionare in nuovi sacchetti di plastica e riaggiungere come scorta nel sistema informatico. È più economico e più facile ridurre le perdite e mandare tutto in discarica, incenerire o spedire in porti africani come Accra o Lagos, così come in Sud America e Sud-est asiatico.

L’articolo Zara dice basta ai resi gratuiti negli Usa, ma non per motivi ambientali proviene da The Map Report.