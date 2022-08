i-russi-riaprono-i-negozi-starbucks-con-l’insegna-“stars-coffee”

Ha aperto i battenti a Mosca la prima delle 130 ex caffetterie Starbucks che hanno ripreso l’attività in Russia con il nome di Stars Coffee. Si tratta dell’ultima operazione di rebranding di attività occidentali uscite dal Paese, dopo l’inizio delll’invasione dell’Ucraina da parte del Cremlino.

Aspetti principali

Nei giorni scorsi sono state pubblicate le foto di un negozio Stars Coffee a Mosca. Come ha riferito il media russo RBK, nelle immagini si vede un logo che ricorda l’iconica sirena di Starbucks – con un copricapo russo chiamato kokoshnik – e nuovi prodotti nel menu come i “frappuccitos”, che sostituiscono i “frappuccinos”.

– con un copricapo russo chiamato kokoshnik – e nuovi prodotti nel menu come i “frappuccitos”, che sostituiscono i “frappuccinos”. Il rebranding arriva due mesi dopo che più di una dozzina di ex ristoranti McDonald’s hanno riaperto in Russia con il nome Vkusno & Tochka , traducibile in “gustoso e basta”.

hanno riaperto in Russia con il , traducibile in “gustoso e basta”. Sempre secondo RBK, i nuovi proprietari hanno in programma di aprire 90 negozi Stars Coffee a Mosca, 15 a San Pietroburgo e 15 in altre località, sostituendo i 130 Starbucks che erano operativi in ​​Russia prima che la catena se ne andasse seguendo Adidas, H&M, Ikea, Little Caesars, McDonald’s e Nike.

che erano operativi in ​​Russia prima che la catena se ne andasse seguendo Adidas, H&M, Ikea, Little Caesars, McDonald’s e Nike. Come ha riferito Reuters, la riapertura è stata opera del rapper russo Timati e del ristoratore Anton Pinskiy .

e del ristoratore . Starbucks non ha risposto a una richiesta di commento di Forbes.

Sullo sfondo

Secondo quanto riportato dal Moscow Times, oltre a Starbucks e McDonald’s, anche l’ex attività commerciale di Deloitte in Russia, dopo aver sospeso le operazioni in Russia e Bielorussia, è stata ricostituita e rinominata “Soluzioni e tecnologie aziendali”. Secondo Reuters, anche la società di contabilità londinese Ernst & Young è stata anche ribattezzata “Audit Technologies and Solutions Centre”. Il rebranding delle sedi di Starbucks arriva tre mesi dopo che la più grande catena di caffè del mondo ha interrotto i legami con la Russia, dove aveva circa 2.000 dipendenti.

In cifre

Meno dell’1%. Secondo le stime degli analisti riportate dalla CNBC, questa è la percentuale delle entrate annuali di Starbucks che proveniva dai suoi 130 negozi in Russia.

L’articolo I russi riaprono i negozi Starbucks con l’insegna “Stars Coffee” è tratto da Forbes Italia.