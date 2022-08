Furti estivi | 3 trucchi per ‘fregare’ i ladri: andranno via subito

Quando si va in vacanza, non si aspetta altro che il relax. Il furto estivo è però dietro l’angolo: ecco come far scappare i ladri

Nelle grandi città, uno dei fenomeni più difficili da contrastare è sicuramente quello dei furti in casa. Oggi come oggi ci sono vere e proprie bande specializzate in quest’attività, che monitorano la famiglia nei suoi orari per trovare il momento migliore per sferrare l’attacco. D’estate, poi, le vacanze sono l’occasione perfetta: la casa rimane vuota per almeno una settimana e per il ladro c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Non sempre l’antifurto è sufficiente, però, a scoraggiarli. Ecco quindi tre consigli facili e pratici su come mettere in fuga i ladri d’appartamento: sono banalissimi, eppure non ci pensa mai nessuno.

Furto in casa: falli fuggire con questi rimedi

Il primo segreto per scovare subito i ladri di appartamento e farli scappare è per chi ha sistemi di antifurto con la fotocellula. Se sono esperti, avranno sicuramente studiato come entrare in casa senza farla scattare. Prima di partire per le vacanze, quindi, mettete un oggetto molto ingombrante davanti alle principali zone d’accesso alla casa: in questo modo, i ladri saranno costretti a spostarlo. Muovendolo, però, scatterà l’antifurto e il ladro se la darà a gambe.

Se invece non avete l’antifurto, potete provare con un metodo tanto vecchio quanto efficace. Riempite dei bicchieri d’acqua e posizionateli sulle maniglie delle porte e delle finestre dalle quali il potenziale ladro potrebbe entrare. Muovendo l’infisso, il ladro farà cadere il bicchiere a terra, causando un rumore forte ed improvviso che, sicuramente, non si aspetta. Molto probabilmente, sarà sufficiente per farlo desistere, poiché penserà che in casa ci sia qualcuno.

Allo stesso modo, potete riempire i davanzali delle finestre con degli oggetti piccoli e facili al rumore come noci, nocciole e tutto ciò che viene in mente. Se si hanno in casa dei giochi per bambini che suonano quando cadono, il gioco è fatto: quando il ladro aprirà la finestra o la porta, tutti questi oggetti cadranno a terra, scatenando un baccano imprevisto e spaventoso.

Ovviamente, questi sono solo piccoli trucchetti preventivi. I ladri più esperti, infatti, son capaci di aggirare anche i più sofisticati dei sistemi: si consiglia quindi di tenere sempre gli occhi molto aperti e di non nascondere doppie chiavi in nessun posto della casa.

