Detective Test | 5 secondi per trovare il ladro: un vero investigatore ce la fa

Calati nella veste di un vero investigatore e risolvi il Detective Test. Attenzione però avrai solo 5 secondi, vuoi provarci?

Se tutti ti chiamano detective ci sarà un motivo! Vediamo se sarai in grado di risolvere questo Detective Test in 5 secondi.

Gli appassionati dei film gialli e delle serie mistery sono persone che amano vestire i panni di un investigatore. Possiamo fare finta di essere un commissario famoso come Montalbano e scovare l’assassino raccogliendo gli indizi.

Non tutti però sono così bravi a notare i dettagli e rischiano di perdersi in ragionamenti inutili. Il gioco da tavolo più famoso di questo tipo è il Cluedo, che viene ancora prodotto in Italia. I giocatori devono trovare il colpevole, l’arma del delitto e il luogo attraverso gli indizi per esclusione. Nei test che puoi trovare in rete ci sono figure da analizzare in pochi secondi per trovare la soluzione.

Possiamo iniziare a giocare! Intanto procurati un cellulare e punta un countdown di 5 secondi, osserva bene la figura e prova a trovare il ladro tra i 4 sospettati. Inizia subito!

La soluzione del Detective Test

Se sei arrivato fin qui, significa che credi aver già indovinato. Vediamo insieme se hai dato la risposta corretta.

Nella figura proposta ci sono 4 persone in un locale. L’uomo in primo piano ha panino in mano, la donna incinta sta uscendo, il ragazzo seduto sta bevendo un cappuccino mentre la ragazza in piedi beve un succo di frutta con la cannuccia. Uno di loro è un ladro e ha rubato una fetta di pane.

Come avrai sbirciato dalla soluzione qui sopra, la ladra è la donna incinta che ha nascosto sotto la maglietta la fetta di pane. Avevi notato questo dettaglio? Allora sei un detective nato e fanno bene a chiamarti investigatore!

Se invece non ce l’hai fatta, significa che avresti avuto bisogno di maggior tempo per osservare meglio i 4 sospettati. Niente paura, potrai allenarti ancora con molti altri test per diventare più veloce.

The post Detective Test | 5 secondi per trovare il ladro: un vero investigatore ce la fa appeared first on Ck12 Giornale.